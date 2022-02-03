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上海72歲科學姥姥火了 不刷題讓網友學好物理

中國新聞組／北京3日電
吳於人硬核科普物理的視頻走紅網路。（取材自央視）
吳於人硬核科普物理的視頻走紅網路。（取材自央視）

一頭灰白的短髮、身著一件馬甲、架著副掛脖眼鏡、說話乾淨利索，近日，中國上海同濟大學退休教授吳於人硬核科普物理的視頻走紅網路，她也被網友親切稱為「吳姥姥」。吳姥姥今年72歲，她的科普視頻吸引上百萬粉絲關注。

神奇的電磁感應現象、自製驗電器、模擬宇宙速度…視頻裡，吳於人通過實驗演示，讓一個個晦澀難懂的物理知識，變得簡潔生動有趣，而吳於人做物理科普也已經有16年。

央視新聞報導，退休前，吳於人是同濟大學物理學教授，她拿過國家教學成果一等獎，帶出一眾「高精尖」學生，但在教學過程中她也發現，不少學生對物理有畏難的情緒。

吳於人被網友親切稱為「吳姥姥」。（取材自央視）
吳於人被網友親切稱為「吳姥姥」。（取材自央視）

為了讓更多的同學走近物理、認識物理，吳於人和同事們建立了物理探索實驗室，向上海市全市青少年開放；隨後又在學校和相關部門的支持下，成立了同濟大學物理實踐工作站。

儘管擁有先進的實驗設備，但當時來工作站的學生並不多，為此，吳於人開始思考教學方法，並開展專門課程開發，將物理知識變成了孩子們感興趣、學得懂的東西。

2010年，60歲的吳於人從同濟大學退休後，仍然專注做青少年的科普教育，隨著短視頻平台的興起，吳於人找到了新的傳播形式。

據報導，2018年，吳於人與學生開始嘗試用短視頻傳播科普內容，成立不刷題俱樂部，吳於人說要讓更多人在科學實驗中找到樂趣，「物理不是死做題，不刷題也能學好物理」。

吳於人用掃帚模擬太空中的宇宙射線。（取材自央視）
吳於人用掃帚模擬太空中的宇宙射線。（取材自央視）

接連出了幾個「爆款」視頻後，吳於人也遇到一些難題，「做短視頻科普與給學生上課有很大的不同，如何在短時間內將一個知識點講透徹？」

為此，吳於人在實驗器材選擇上更貼近生活，例如用鐵鍋演示天眼、用掃帚模擬太空中的宇宙射線，在吳於人手裡，雞蛋、花生、硬幣等都能成為實驗用品。

報導說，吳於人的視頻拍攝腳本都是自己寫，有些想不通怎麼解釋的原理，就跑去和其他的老教授討論，一條短視頻時長雖短，但吳於人和團隊卻傾注很多。

吳於人父親是新中國第一代航天工作者，她最初想跟隨父親的步伐投身航天事業，但在父親鼓勵下，曾是物理課代表的吳於人，大學報考物理學相關專業，從此與物理學結緣。

如今72歲的吳於人仍然堅持她的科普視頻，吸引全網上百萬粉絲的關注，對於網友稱呼自己「吳姥姥」，吳於人表示自己其實很喜歡這個稱呼，「就像劉姥姥進大觀園一樣，我覺得自己是吳姥姥進科學大觀園，永遠對未知的事物保持好奇心。」

吳於人說做科普是自己的責任，讓更多的人認識到物理的魅力，領略到科學世界的樂趣，這些努力就都是值得的，「只要還有精力，我就會一直做下去。」

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