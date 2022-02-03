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半歲時誤用藥損聽力 湖南「失聰女孩」逆襲上清華

中國新聞組／北京3日電
失聰26年的清華大學在讀博士江夢南。（取材自紫牛新聞）
失聰26年的清華大學在讀博士江夢南。（取材自紫牛新聞）

清華大學在讀博士江夢南，半歲時因誤用藥物失聰，之後學習唇語與人交流，克服各種困難努力學習。失聰26年的她通過植入人工耳蝸並練習、測試，目前已經能聽清歌裡的歌詞。

來源：YouTube

文匯報報導，早晨被鬧鐘叫醒的聲音、相遇時朋友打招呼的聲音、課堂上老師講課的聲音、寫字時筆尖畫過書本的聲音……，這些在常人看來再普通不過的聲響，在失聰者的世界裡，彷彿都被吸進了真空。在這樣的環境下，學會說話、讀唇、辨別音調幾乎是不可能的事情，然而江夢南卻做到了。

江夢南和父母在清華大學校門前合影。（取材自中國青年報／受訪者供圖）
江夢南和父母在清華大學校門前合影。（取材自中國青年報／受訪者供圖）

據報導，9月新學期開學，26歲、來自湖南郴州市宜章縣瑤族的江夢南入讀清華大學生命科學學院，成為一名博士研究生，她堅忍求學的故事打動了清華園內外許多人。

2018年，江夢南錄取清華大學生命與科學學院博士研究生，入學前，她做了右耳人工耳蝸植入手術。人工耳蝸開機後，江夢南又重新聽到了這世界的聲音。「一開始只能聽到耳邊的拍掌聲，隨著調試人工耳蝸，能聽到的越來越多了。」

她最先聽到了媽媽和爸爸的聲音，「爸爸的聲音更粗一些，我覺得更好辨認。」她也聽到了自己的聲音，還能聽見教授、同學的聲音，「在實驗室或會議室，我有時候會一下子沒聽懂有些專業名詞，老師和同學都會耐心地為我解釋說明。」

聽到聲音後，她還需要做語言訓練，將聽到的聲音和意義對應起來，她的父母會將聲音錄下來給她聽。比如「電視機」這個詞，她需要一遍遍聽「電視機」的發音，再將其與「電視機」三個字對應起來。現在，她每晚都做一到兩個小時的語言訓練。

江夢南的父母都是中學教師，雖然她的成長過程中比同齡孩子要付出更多努力，但她一直都很樂觀，「從小心態就好，主要歸功於我爸媽，因為他們心態好，他們影響了我，我每天都陽光燦爛的，有什麼壓力或者灰心喪氣了就和他們說，說完心情就舒爽多了。」

2010年，江夢南參加高考，雖然分數超過一本分數線，但她覺得沒有發揮好，堅持復讀一年。第二年，她以615分的成績考上了吉林大學的藥學本科專業。碩士生階段，她在吉林大學選擇了計算機輔助藥物設計作為研究方向。

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