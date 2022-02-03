「獨臂博士」回饋母校：淋過雨也想替別人撐把傘

武漢科技大學計算機科學與技術學院的博士生袁鑫。（取材自極目新聞）

3歲時一場車禍 ，使袁鑫成了「獨臂少年」。成長的路上曾遭遇挫折也受了委屈，他仍一路從本科讀到了博士，靠單手敲代碼在7年間獲獎30餘項。如今的袁鑫26歲火了，還是親戚們口中的「袁家驕子」。

「如果我抱怨命運，那我只能潦潦草草走過這一生，但人生總有人要贏，為什麼不能是我？」長江日報報導，袁鑫的微信 朋友圈除了這句勵志語，還有一張他捨不得刪的存圖——一隻小螞蟻站上巨石托舉一根樹幹迎著太陽而立。

網友眼中的袁鑫就是這樣的青年榜樣，但這來自他形容是一個「黑色玩笑」的命運。3歲那年，袁鑫在老家湖北咸寧跟著母親過馬路時，被一輛農用貨車撞上並壓在車底，救治五個月，截肢右臂保命。

武漢科技大學計算機科學與技術學院的博士生袁鑫3歲時因車禍失去右臂，但憑著不懈努力，在入讀大學本科以來7年已獲獎30多項。（取材自極目新聞）

袁母考量袁鑫截肢後的求學，先在家裡教他用左手寫字，小學學歷的她相信「知識改變命運」，總是鼓勵袁鑫，是金子總會發光，不管是一隻胳膊還是兩隻胳膊。袁鑫父親也明白告訴他，「少了一隻胳膊，體力活你幹不了，你更要走出鄉村，靠腦力吃飯」。

從小學到初中，袁鑫的成績都位居班級前十，但袁鑫再努力，還是擺脫不了身體在同齡人眼中的差異，小學同學起外號，喊他「楊過」、「斷手」，他一個人走在路上，會忽然冒出一群同齡人把他圍住，指著他大笑，「就是他，少了一隻胳膊」。

袁鑫委屈，這樣的嘲笑讓他懷疑自己刻苦的意義。母親勸他：「人有一百種活法，何必在意別人的眼光。」升入中學後，同學和老師的關心；高中時班主任幫他申請了學校獎學金，每個月還自掏腰包給他100元伙食費。也讓袁鑫感受到了溫暖。

高考 第一天，疼愛他的外婆去世，他原想學醫「救更多像外婆這樣的病人」，但現實提醒自己只有一隻手如何做手術，於是改選武漢科技大學計算機專業。但連電腦都沒摸過的他，更別說打字和寫代碼。他苦學後，成績穩步提升，大一還發明了將鍵盤按鍵收到鍵盤內部的防塵裝置，於2015年10月獲專利授權。

2017年至2019年，袁鑫參加兩屆「挑戰杯」全國大學生課外學術科技作品競賽，分獲三等獎和二等獎。大四那年，袁鑫成功保研，獲得碩博連讀資格。 7年裡，他獲各類獎項30餘項。

「即使是正常的學生，也難有如此高的成就。」袁鑫的本科輔導員李柯諾表示。博士生導師徐新談起袁鑫時說：「他來得永遠比你早，走得比你晚。」袁鑫平時不也忘指導學弟妹，「因為自己淋過雨，所以總想替別人撐把傘。」他說。

上大學後，袁鑫跟著老師全國各地參加比賽，每次獲獎他都會在家族微信群報喜，家裡的親戚給他點讚，誇他是「袁家驕子」。母親高興更心疼，她說：「鑫鑫少了一隻胳膊，需要付出比普通人多十倍甚至百倍的努力才能有這樣的成績。他有多難，我知道。」