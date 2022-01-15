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李靚蕾、都美竹列年度十大女性 「新周刊」被罵到刪文

中國新聞組／綜合報導
李靚蕾。（取材自微博）
李靚蕾。（取材自微博）

中國「新周刊」每年都會推選出「年度十大女性」，近日公布2021年的最新名單，將王力宏老婆李靚蕾、踢爆吳亦凡私生活的網紅都美竹列入其中，原因是「走出男性陰影的她們，卸下本不屬於她們的十字架」，引發微博網友議論。

1月13日，中國知名媒體人獨立平在微博轉評了新周刊推選2021年中國十大女性的文章，稱李靚蕾在名單之中，與張桂梅校長和女航天員王亞平並列。

都美竹。（取材自微博）
都美竹。（取材自微博）

從「新周刊」評選的文章當中，李靚蕾排在第七位，「新周刊」指出，李靚蕾和都美竹雖然不是「完美受害者」，但認為李靚蕾發文控訴王力宏婚內出軌、無心家庭，讓很多女性徹底覺醒了，認識到了當代高知全職主婦的威力，從而開始意識到培育自我意識，以及經濟獨立的重要性。因而將她們2人列入名單。

來源：YouTube

但對比張桂梅多年在教育助力脫貧，2021年獲頒七一勳章；而王亞平是神舟十三號任務乘組成員，也是中國第一位進行太空漫步的女太空人。李靚蕾與都美竹揭發男性私生活竟能入圍榜單，多數網友表示不能接受。

網友吐槽「新周刊」蹭熱度，「第一次知道要成為十大傑出中國女性，可以連中國人都不是」、「雖然是個不錯的女性，但也只能說是勇敢復仇吧」，這樣評選是不是太過草率了。

目前新周刊這篇文章已經刪除，但輿論仍在發酵。

李靚蕾 太空人 王力宏

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