女兒送的車厘子捨不得吃 老母5元1斤甩賣 網友吵翻了

浙江麗水一老人在街頭擺攤賣車厘子，每斤只要5元，引來路人圍觀。（取材自齊魯晚報）

浙江麗水一位老奶奶日前將女兒送的車厘子（進口櫻桃）5元1斤賣掉，由於車厘子再降價也得幾十元一斤，但她卻開出了5元1斤的「跳樓」價，因此引發網友論戰。

齊魯晚報報導，視頻中，這位老奶奶坐手機 維修店門口，穿一件深紅色羽絨服，手上拿著一桿秤和一個編制的竹木籃子，籃子裡裝著飽滿誘人的車厘子。

來源：YouTube

「8塊錢一斤，買得多就5塊錢一斤。」拍攝者陸先生稱，老奶奶說是女兒買來給她過年的，她不想吃就拿出來賣，當時吸引很多人圍觀討論。沒過多久，老奶奶籃子中的車厘子就已經所剩無幾，老奶奶露出開心的笑容。

他覺得老奶奶一般都比較節省，子女給買好的東西時害怕老奶奶不捨得用，一般都會報價低一些，老奶奶不喜歡吃就賣掉這個行為也能理解。

視頻在網上引發熱議，網友們分為兩派，一部分認為可以理解：「撿便宜了」、「子女肯定給老奶奶說很便宜，老奶奶不知道這個幾十塊一斤」、「周圍人都沒人提醒一下老奶奶家賣貴了」。

一部分覺得老奶奶這樣的行為，糟蹋了兒女的一片孝心與好意：「如果女兒看到視頻，應該很難過」、「這樣做糟蹋了兒女的一片孝心與好意，太傷人了」、「自己親人送來的東西，吃不完也可以和其他親朋好友分享，直接拿去賤賣，無法理解」。

另據極目新聞報導，視頻拍攝者稱，買家告訴他，5元1斤的價格是老奶奶主動提出，買家擔心老奶奶天冷受涼，還多給了錢，並沒有網友質疑買家低價購買老奶奶車厘子的行為。