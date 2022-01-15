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華為全球攬才 網羅俄羅斯00後編程天才情侶

中國新聞組／北京15日電
瓦萊里婭·里亞布奇科娃。（取材自紅星新聞）
瓦萊里婭·里亞布奇科娃。（取材自紅星新聞）

俄羅斯一對00後編程天才情侶，近日攜手加入華為俄羅斯下諾夫哥羅德研究所。他們表示，過去以為華為只是一家IT公司，當他了解華為設立了很多研究所後，便產生了濃厚的興趣，希望加入後將有機會影響科技發展的進程。

紅星新聞報導，年僅22歲的俄羅斯女孩瓦萊里婭·里亞布奇科娃，任職高級工程師，從事智能計算應用加速技術方面的研究。與瓦萊里婭一起加入華為的還有ICPC半決賽優勝者、20歲的伊里亞·赫柳斯托夫，他將從事算法和機器學習領域的研究。

兩個月前（2021年10月），瓦萊里婭和兩名隊友在素有「編程界奧林匹克」之稱的第44屆ICPC編程大賽上獲得世界冠軍。

據報導，2000年出生的瓦萊里婭，在很小的時候，在數學方面展露驚人的天分。在小學期間，她就已經參加了眾多的數學競賽。六年前，也就是十年級（高二）時，她開始接觸編程競賽。

在獲得ICPC大賽冠軍後，這位00後天才少女於2021年12月21日加入華為下諾夫哥羅德研究所，從事智能計算應用加速技術方面的研究。

報導稱，瓦萊里婭表示，自己在大學期間就考慮加入華為，因為「有很多聰明人在這裡工作，推動科學和技術進步」。 「我喜歡解難題，並且從中找到樂趣。希望我能夠為公司創造價值。我準備好在華為學習新東西，解決任何問題。」她說。

與瓦萊里婭一起加入華為的還有ICPC半決賽優勝者、20歲的伊里亞·赫柳斯托夫。（...
與瓦萊里婭一起加入華為的還有ICPC半決賽優勝者、20歲的伊里亞·赫柳斯托夫。（取材自紅星新聞）

與瓦萊里婭一起加入華為的還有她的隊友兼男朋友伊里亞·赫柳斯托夫。目前，伊里亞仍在下諾夫哥羅德國立大學就讀。

報導指出，伊里亞稱，自己過去以為華為只是一家IT公司，但當他最近了解到華為設立了很多研究所後，便產生了濃厚的興趣。 「在這樣的大公司工作，將有機會影響科技發展的進程。」

目前，瓦萊里婭和伊里亞兩人正組隊衝擊45屆ICPC大賽，他們的小團隊已順利通過北歐賽區半決賽，將在2022年11月參加在孟加拉達卡舉辦的全球總決賽。

華為 俄羅斯 德國

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