月入3萬、350萬職缺…無人機維修員、飛手正夯

鍾小濤和伙伴搶修四個多小時後，無人機總算修好。（取材自央視網）

一架植保無人機的工作效率相當於60個勞動力，讓無人機成為農田「新寵」。安徽六安的一對雙胞胎兄弟王友越、王友飛經營一家無人機維修點，最近一、兩年，他們農閒時節，每天要修三、四台無人機，而到農忙時，一天得修30多台，每月收入能達兩、三萬元（人民幣，下同）。

央視網報導，無人機已成為「新農人」的標配，然而無人機的操作、裝配、檢修等服務，都需要有專業的技術人員來操作。據人社部報告顯示，到2025年，中國民用無人機產值將達到1800億元（約283億美元），未來三到五年，無人機裝調檢修工需求量在350萬人。

王家兄弟每個月平均能收入萬把塊錢，這比六安當地的平均工資高出了一倍左右。對於22歲的王友越兄弟倆來說，更是超過了很多同齡人。然而要能端上這個無人機裝配、維修的飯碗，可不是隨隨便便的事。一些相關的機械知識、維修技術都得爛熟於心。

兩年前，王家兄弟還只能靠接一些家庭裝修的零活來糊口，一個月最多能掙四、五千元，收入不穩定，又髒又累。一個偶然機會，他們看到無人機裝修點在招聘，薪水待遇不錯，兄弟倆就跟著師傅學了起來。

在師傅耐心培訓下，兄弟倆從故障檢測 ，到槳葉安裝，再到各個維修模塊替換，一一學起，兩個多月的時間就完成了基本的培訓。如今，兄弟倆手頭寬裕了，消費能力強了，弟弟王友越更因為無人機結識了自己的未婚妻。

另一位高茂軍則是無人機駕駛員，被鄉親們叫做「飛手」。誰家地裡需要無人機撒種、打藥、施肥了就會來請他。農忙時節，他這個「飛手」非常搶手。

高茂軍說，他每年操作飛機進行植保作業的面積，大約有5萬畝左右。按照當地的行情，每畝地用無人機進行植保作業，他會收七、八元的費用，一年下來，高茂軍的收入少說也有30來萬元（約4.7萬美元）。