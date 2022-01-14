我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

券商防員工炫富 禁開100萬豪車、戴15萬豪表

記者林汪靜／北京14日電
示意圖，與新聞無關。（取材自微信）
示意圖，與新聞無關。（取材自微信）

網路上最近流傳一則券商行為準則，明確對「奢侈品使用、言談舉止、對外宣傳、生活作風」四方面進行行為規範，多方面禁止員工「炫富」，其中特別提到，「工作環境下不允許開豪華車、戴高檔手表、使用高檔包」。引起業界及社會關注。

財聯社報導，這則券商「固定收益融資部員工社會行為準則（試行版）」（簡稱行為準則）多方面對「炫富」行為做出明確要求，目的是避免帶來負面影響。

「行為準則」稱，為堅持「共同富裕」的社會價值觀，符合當前的社會形勢，固定收益融資部頒布部門員工的社會行為準則，避免炫富，高調等行為給公司甚至整個行業帶來負面影響。

其中，「行為準則」最值得注意的是關於奢侈品使用的相關規定，比如，工作環境下（上班時間、有客戶在場的任何場合）須穿著得體，不允許開豪華車（人民幣100萬以上，約15萬美元），戴高檔手表（15萬以上，約2萬美元）、使用高檔包（5萬以上，約7863美元），以及使用其他不合時宜、奢華訂製的物品。

言談舉止的要求主要針對「曬薪酬」等行為，目的是避免留下高調奢侈的行業形象。例如，對外交流時需迴避討論任何奢華主義內容；不允許在使用社交軟體、社交平台（公開媒體，包括朋友圈，抖音，小紅書等）時發薪資、獎金等截圖或具體金額，不在平台上發布高端奢侈品、高端旅行及高端餐飲、酒水的相關內容。

對外宣傳內容上也對「薪酬待遇」等敏感資料做出限制，在對外宣傳及徵才訊息中，不可含有薪資和待遇資訊的表述；徵才廣告不允許標注高薪和高抽成、強資源等要素。

而這讓不少券商從業者叫苦喊冤，紛紛表示自己是被平均的，「說得好像我們有100萬以上的車，15萬以上的表，5萬以上的包一樣，現在獎金延遞成什麼樣了，平均薪酬害苦了底層工作者，企業中的高層和基層職工相差懸殊，但行業降低薪酬各層級都降。」

儘管上述準則真實性仍有待考證，但證券業薪資問題已引發相關部門的重視，中國證券業協會近日向券商下發薪酬管理制度調研的通知，為瞭解行業對完善薪酬管理制度的意見建議進行調研。

網路上最近流傳一則券商行為準則，明確對「奢侈品使用、言談舉止、對外宣傳、生活作風...
網路上最近流傳一則券商行為準則，明確對「奢侈品使用、言談舉止、對外宣傳、生活作風」四方面進行行為規範，多方面禁止員工「炫富」。（取材自觀察者網）

融資 證券 小紅書

上一則

月入3萬、350萬職缺…無人機維修員、飛手正夯

下一則

董建華智庫團結香港基金否認 傳挺陳馮富珍選特首

延伸閱讀

2021年美國市場豪車銷售排行出爐 冠軍賣破33萬輛

2021年美國市場豪車銷售排行出爐 冠軍賣破33萬輛
戴姆勒摔落豪車銷售王座

戴姆勒摔落豪車銷售王座
超狂大媽在4公尺魚缸裡「沉浸式撈魚」 網：根本在炫富

超狂大媽在4公尺魚缸裡「沉浸式撈魚」 網：根本在炫富
房地產承壓 中國富人保值標的轉向精品錶

房地產承壓 中國富人保值標的轉向精品錶

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款