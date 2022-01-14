2022年電影慘案 「張之洞」全國首映票房僅90元

電影「張之洞」海報。（取材自貓眼專業版）

電影 「張之洞」今年1月7日上映，但票房奇慘，「長津湖」票房以億為計價單位，「張之洞」卻是以元為計價單位。上映首日僅2人觀看，票房90元，6天累計票房也僅有2109元，被戲稱為「2022年電影票房慘案」，有網友表示「太慘了」、「影院連電費都不夠吧」、「群演的工資都不夠發吧」，但也有看過「張之洞」的網友說「沒那麼差」。

紅星新聞報導，作為「洋務運動」的代表人物之一，張之洞在工、農、商、教育等方面均有卓越的貢獻，他和曾國藩、李鴻章、左宗棠並稱「晚清中興四大名臣」。

燈塔專業版顯示，「張之洞」上映首日，只在武漢 、滄州、北京 、唐山和石家莊五座城市有排片，其中北京、唐山和石家莊售票數是零，滄州市排了25場，日票房僅12元。到了1月8日至10日，全中國僅剩下滄州繼續給「張之洞」排片。此後因為媒體報導，「張之洞」受到觀注，在網上形成熱度。 1月11日起，「張之洞」的放映城市開始增加，但也只有武漢、上海、黔南、遵義、石家莊、廣州、朔州、梧州和滄州等9座城市能看到。遺憾的是，當天除了武漢票房255元外，其他城市的票房收入均為零。

報導指出，導演三醜曾憑藉「張之洞」榮獲第12屆澳門國際電影節金蓮花新銳導演獎。三醜表示，有幸接到拍攝「張之洞」的任務，在明知道這是一部不具有商業價值、在影院票房上不具有任何競爭力的情況下仍毅然決然決定接手。

資深電影發行人高軍表示，「我認為是當地政府投資的一個政績工程，不是奔著掙錢去的。拍法和運作方式都缺少商業目的，製作得也比較低端。就比如說張之洞是那個地方的人，拍一部當地所謂的文化名片，這種影片沒有人看的。」

高軍認為，「粗製濫造」消耗歷史名人不是一種好現象。作為清末洋務派的四大名人之一，電影「張之洞」算是揮霍了題材。「舉個例子，若干年後，有人真正有錢了，想用高配置、高製作來拍張之洞，會發現張之洞以前拍過，而且票房奇慘，那還拍它幹啥？」「一些挺好的礦藏，不能隨意開發。」

「張之洞」票房奇慘，卻不是孤例，燈塔專業版提供的數據顯示，中國2021年共上映697部影片，但有近100部影片票房在10萬元之下，有73部影片票房甚至不到萬元。

「以小博大是特例，不是每部影片都能像『心迷宮』那樣翻盤。所謂都想四兩撥千斤，那個四兩可能就被千斤壓死了。」高軍表示：「每年有接近一半的電影，尤其在小檔期和非黃金檔期上映的電影，會是『一日遊』或者『半日遊』。」