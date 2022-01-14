中央督辦四年白搭…濟南數千棟違規別墅依然堅挺

圖為臥虎山水庫旁的楊而村別墅區。（取材自經濟參考報）

中國違建豪華別墅侵蝕國家保護區一再上演，當年「秦嶺違建別墅案」屢禁不止，國家主席習近平 6次震怒才完成整治。但濟南數千棟違建別墅在中央環保督察組持續督辦四年後卻依然「堅挺」，甚至個別新的別墅項目仍在大張旗鼓建設中。

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經濟參考報13日刊發題為「多年拆違巋然不動！數千棟『堅挺別墅』野蠻侵蝕濟南泉域保護區」的調查報導，指在濟南市南部山區重要的生態和水源涵養區存在大量違建別墅。據大眾報業報導，山東省委、省政府對此高度重視，立即成立調查組對有關問題進行全面徹底核查。對查實的問題，將堅決整改，並將依規依紀依法進行嚴肅處理。調查情況將及時向社會公布。

文匯報引述經濟參考報報導，濟南南部山區每年為濟南泉域補充岩溶地下水2億立方米，更是該市生產生活用水的主要來源。該區域2001年被列入省級生態功能保護區，2008年被納入省重點生態功能保護區；省市明確規定嚴控城市人口南移，嚴格限制南部山區各類開發建設活動。

圖為南山區執法局對面黃金谷內的別墅。（取材自經濟參考報）

在南部山區，記者沿省道317線從仲宮到西營、沿省道103線從仲宮到柳埠，公路兩側半山腰上不時冒出一棟棟別墅。這些考究氣派的別墅，大多為兩到三層獨棟建築，或零星或成片，都是剝山毀林、移動山石、挖高填低建成的。當地農民說，「城裡人」進來建的別墅在南部山區幾乎無孔不入，鄰近濟泰高速公路錦繡川出口的傅家峪村僅有46戶村民，地勢狹窄卻遭「城裡人」插足，挖山建起18棟別墅。記者調查發現，私人別墅不僅「進村略地」，更是大膽突破山東省畫定的生態保護紅線，大舉搶占南部山區生態「絕版資源」。

納入「全國重要飲用水水源地名錄」的臥虎山水庫、錦繡川水庫，既是濟南市飲用水兩座「大水缸」，也承擔對濟南泉域重點滲漏帶補水進行補泉保泉的重任。這兩座水庫連同上游向其輸水的黃巢水庫，南部山區幾大水庫周邊區域都遭到別墅侵蝕。

2017年第一輪中央環保督察向山東轉辦的舉報件中，有多件涉及臥虎山水庫周邊違建問題。2018年濟南市有關部門對外稱，臥虎山水庫北岸「畫家村」違建別墅已全部拆除。2020年9月，濟南南部山區管委會宣布，第一輪中央環保督察整改完成率100%。但記者實地調查發現，被拆除的只是位於臥虎山水庫一級水源保護區內「畫家村」一村、二村35棟別墅，與該水庫僅一條公路之隔、被畫入二級水源保護區的「畫家村」三村20多套別墅至今毫髮無損。

報導指出，濟南南部山區管委會相關通報稱，自2017年5月至2020年9月，先後拆除各類違建6871處、423萬平方米。而記者查閱南部山區2017年以來上報濟南市建立的拆違任務台帳，發現拆除對象基本都為違建的平房、廠房和臨時搭建的農家樂、養殖房、廠房式大棚等，納入拆除台帳的違建別墅寥寥無幾。