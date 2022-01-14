天津老人疑耍特權檢測插隊 還逼防疫志願者下跪

天津老人疑檢測插隊，還逼防疫志願者下跪道歉。（視頻截圖）

有網民昨天發布一段一名穿著防護服的男子向一老人下跪的視頻並配文稱，天津北辰區某社區居民做核酸檢測 時，有老人不僅插隊，還自稱女兒是居委會主任，當場要勸說的志願者下跪。視頻隨即引發公憤。由於雙方當事人各說各話，警方已介入調查這場羅生門。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，視頻中，一名身著防護服的志願者跪在地上對著保安和一男一女說話。一名ID為「天津車神經」的網民在評論中稱，當時一對老人在做核酸檢測時插隊，他不讓就被罵；老人還稱女兒是居委會主任，不給他們做核酸就不讓後面做。最後他跪下磕頭才化解。

視頻立即引發網民熱議。有網民憤怒留言，認為兩名老人的做法太過分；防疫志願者日常工作十分辛苦，不要刻意刁難他們；也有網民對視頻的真實性表示質疑。

據查證，事件發生在天津市北辰區天和麗園小區。視頻中的老人是社區居民「董姐」和她的先生；下跪的男子是高姓退伍軍人，因天津疫情 而在社區做志願者，主要負責流調和維持秩序。

上游新聞引述「董姐」說，當時因為要照顧老伴，落在了後面，她想和大孫子一起站到前面去卻被阻攔，她的老伴有殘疾證，也表達了「站不住」。此後，他們與工作人員發生了矛盾，然後對方就突然下跪磕頭。

「我沒讓他們下跪，也沒有說別的。」她表示，自己和老伴沒有說任何其他的話，也沒有要求對方下跪磕頭，搞不清楚對方為什麼這麼做。她說：「人說話要憑良心，不能污衊誹謗我們，害我們。」質疑該事件被炒作。

「天津車神經」抖音號所有者高先生則告訴津雲新聞稱，第二輪核酸大篩時，他按照十人一組讓居民排隊，兩位老人帶著孩子到場時正好湊夠十人一組，他就安排他們等待下一組，雙方因此口角，其中一位老人情緒激動地說，在居委會工作的家人，不會像他如此維持秩序，氣頭上吵著讓他下跪道歉，他想著趕緊正常檢測，就跪下了。沒想到被其他居民拍了下來。

據了解，高先生現任天津市和平區自行車運動協會會長，國家一級自行車運動裁判員。曾因參與紅橋區抓獲盜竊電動車 犯罪分子行動獲「天津市見義勇為青年」獎章獎狀。

津雲新聞報導，雙方當事人均表示確實在核酸採樣過程中發生過摩擦和誤會，但並非網民們說的情況，彼此已充分理解。警方也已介入調查。