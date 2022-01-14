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西安拒收孕婦醫院 被罰整改3個月 高層遭懲處

中國新聞組／北京14日電
西安高新醫院、國際醫學中心醫院停業整頓三個月。（取材自微博）
西安高新醫院、國際醫學中心醫院停業整頓三個月。（取材自微博）

中國西安一名孕婦因核酸檢測問題遭到西安高新醫院拒診，導致流產。西安市衛生健康委員會13日發布關於西安高新醫院和西安國際醫學中心醫院處理情況的通告，西安高新醫院、國際醫學中心醫院停業整頓三個月，期滿整改合格後重新開診。受此影響，A股國際醫學股價直接被砸至跌停板。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，通告指出，本輪疫情發生後，西安高新醫院、西安國際醫學中心醫院未能將「人民至上，生命至上」貫徹落實到醫療救治工作中，責任意識淡薄，未能履行救死扶傷職責，未落實首診負責和急危重症患者搶救等醫療質量管理核心制度，導致延誤急危患者搶救和診治，引發社會輿論廣泛關注，社會影響惡劣。

經過研究，對西安高新醫院停業整頓三個月，期滿整改合格後重新開診；給予警告；責成西安高新醫院追究醫院負責人責任，總經理停職，免去門診部主任、產科主任、醫務部副主任職務；約談該院主要負責人，並責成該院做好患者及家屬安撫工作。

對西安國際醫學中心醫院停業整頓三個月，期滿整改合格後重新開診；給予警告；責成西安國際醫學中心醫院追究醫院負責人責任，免去醫院法人代表、董事長職務，主管副院長停職，門診部護士長停職；約談該院主要負責人，並責成該院做好家屬安撫工作。

西安市衛健委表示，兩所醫院停業時間從即日起，期滿整改合格後重新開診。為了做好轄區廣大民眾的醫療保障服務，西安市衛健委制定了「高新區兩所醫院停診期間保障群眾正常就醫工作方案」，採取系列措施保障群眾就醫需求。

另據媒體報導，前環球時報總編輯胡錫進13日就此發文指出，看到要求兩家醫院停業整頓的消息，「第一感覺是重了」。他提出疑問，在疫情的背景下，醫療資源緊張，這兩家醫院停業整頓，周圍居民看病是否會受到影響？還有醫院裡醫護人員和其他僱員的生計怎麼辦？不過胡錫進也強調，自己和廣大網友並不了解做出這一處理的內情，「大家的唯一出發點是道義」。

對於胡錫進「處罰重了」的觀點，有網友持不同看法：「重嗎？對這種沒有醫德，沒有人性的醫生來說，一點都不重。我但是想稱讚這次給出處理意見的部門和領導，幹的不錯，人民需要這樣的領導來消滅社會上的人渣！」但也有網友指出，「憑核酸證明入院是衛健委定的，前面拒診的是公立醫院，最後救人的醫生被免職，救人的醫院被關停。拍腦袋犯的錯誤，最後拍腦袋解決，領導就是高明啊！」

西安國際醫學中心醫院13日則發表了致歉信，指「機械地執行相關防疫政策，延誤心梗患者及時救治而去世」表示「深感痛心」，並向家屬「深深地道歉」。院方表示，將遵照處理意見，即日起停業整頓，「深刻反省、吸取教訓、立即整改，對相關責任人追責處理」。

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