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疫情續燒…上海淪陷 奶茶店群聚5感染 急排查3萬人

中國新聞組／北京14日電
新增的中風險地區靜安寺街道愚園路228號實際上是一家奶茶店，面積僅20餘平方米。不少網友表示，這是全球最小「風險區」。（取材自央視網）
新增的中風險地區靜安寺街道愚園路228號實際上是一家奶茶店，面積僅20餘平方米。不少網友表示，這是全球最小「風險區」。（取材自央視網）

中國13日新增143例本土確診病例，其中以河南的98例最多，次為天津的34例。目前疫情最嚴重的河南與天津正與Delta病毒株和Omicron病毒株交戰，防控形勢嚴峻。另，上海昨晚也傳出新增兩例本土確診病例與三例無症狀感染者，其中三人為同一間奶茶店員工，五例都屬同一傳播鏈。

來源：YouTube

上海衛健委通報，新增兩例本土確診病例與三例無症狀感染者均與1月11日報告的一例境外輸入無症狀感染者相關，是在隔離管控期間通過例行核酸檢測時發現，五人中有三人是靜安區愚園路某奶茶店的員工。上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室已把此間面積僅20餘平方米奶茶店列為中風險地區，實行封閉管理。不少網友稱這是全球最小「風險區」。

上海疫情防控應急處置機制已啟動，五人在滬密切接觸者304人，累計排查三萬餘人，初步結果均為陰性。

至於目前疫情最嚴峻的河南安陽，自1月8日出現疫情後，確診數快速增加。當地官方稱，安陽病例與天津本土疫情屬同一傳播鏈，均為Omicron變株。人口大省河南目前正同時迎戰Delta病毒和Omicron病毒。

中國最早爆發本土Omicron疫情的天津，目前已發現11起家庭群聚性疫情。截至13下午2時，天津確診人數達126例。天津市河西區副區長孟冬梅表示，河西區相關部門按照「2+4+24」原則展開流行病學調查。

所謂「2+4+24」原則是流調人員2小時內到達現場，4小時內完成核心流調資訊，24小時內完成感染者居住場所、工作場所、行動軌跡、家庭成員關係等具體情況調查。

針對Omicron正在全球流行，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏說，有跡象表明，目前情況在朝著有利於人類的方向發展。只要維持強化疫苗接種與公共衛生防控「兩手抓」的策略，「以時間換空間」，最終會在最合適的時間節點，以極低新冠死亡率順利度過大流行期，將逐步實現生活的正常化。

為防堵接下來春節期間，恐持續升溫的境外輸入關聯疫情風險，上海市衛健委同時宣布，對入境人員違反上海「14+7」管控規定者，將採取依法追究法律責任，進行失信懲戒，和曝光違規行為，定期通報為違反上海居家健康監測的負面典型等懲戒措施。

疫情 Omicron 河南

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