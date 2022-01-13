就業迷茫 中國青年五成認缺少職業規劃、斜槓佔超25％

圖為去年底在南京農業大學舉行的「江蘇省農林生物類暨南京農業大學2022屆畢業生專場招聘會」。 中新社

2021年遭逢疫情 ，加上官方鼓勵，中國青年「靈活就業 」增多。據陸媒「界面新聞」報導，近日「2022環球青藤青年節」開幕大會上，人民網人民數據研究院聯合環球青藤發布《2021青年就業與職業規劃報告》（以下簡稱《報告》）顯示，擁有兩份以上工作的「斜槓青年」佔比超過25%；而在就業選擇上，近五成青年認為所學專業與就業不對口。

報告顯示，27.6%的受訪中國青年擁有2份及以上的工作，「斜槓青年」佔比超過25%。其中，9.8%的青年從事2份工作，17.8%的青年從事的工作數量在3份及以上。

從職業分布來看，調研數據顯示，排行前列的熱門職業包括財務金融、互聯網運營、互聯網產品、互聯網技術、市場/傳媒等。其中，從事財務金融職業的青年佔比幾近排位第二職業（互聯網運營）的2倍。互聯網運營和職業技能領域的職業教育 培訓熱度最高，希望參加相關培訓的青年佔比分別為44.4%和43.1%。

《報告》顯示，在求職過程中，青年人有幾個困擾，一是有超30%的青年認為所在或有意願的職位競爭壓力較大，職位數量較少；二是近6成青年認為缺乏實踐和工作經驗影響就業，有超1/4青年認為就業受到政策限制；最後，52.5%和49.5%的青年認為缺少職業規劃、專業不對口或專業面太窄產生就業困擾，超1/3青年專業與期待崗位不相關。

據調查，中國今年考研、考公人數分別達462萬與202萬，創下歷史新高。與此同時，去年有調查指出，近6成研究所考生因就業困難，想增強就業競爭力而選擇考研究所。

環球青藤營運長張曉飛認為，大部分學員比較迷茫，對職業發展的路徑並不很清楚。加上數字化推進非常快，一些職業在10年或20年之後就被機器取代了，對於學生擇業來講，具有非常大的未知性。