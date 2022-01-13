花7000送狗上學 回家3天又咬人…考慮不養了

狗主人花7000元送狗狗去學禮儀，回家三天後又咬人，主人考慮棄養。圖為示意圖。（取材自極目新聞）

上海浦東一男子花7000元（人民幣，下同，約1100美元）送寵物犬「糖糖」去訓練班，沒想到結束培訓接回家後，不到三天糖糖又將他咬傷。他表示，對訓練結果有些失望，接下來會試著再和糖糖相處，如果它仍對人有攻擊性，他會考 慮棄養。

極目新聞報導，飼主沈先生表示，2018年，自己領養了當時兩個月大的拉布拉多犬糖糖。起初糖糖雖然會護食，但平時還算溫順。2021年8月，沈先生在試圖取回糖糖口中的塑料棒時，糖糖突然咬住他的手，留下兩道小傷口，事後他到醫院打了針。

2021年11月，沈先生的父親也被狗咬傷，「當時我爸就是在摸牠，突然就被咬了一口」，沈先生說，糖糖咬到他父親後，還曾作勢要撕扯，幸好被及時制止。沈先生隨後下定決心讓狗接受訓練。

2021年12月，沈先生將糖糖送至一家寵物店，主要是為了避免狗再咬人，也想改掉它護食的毛病。此外，訓練內容還包括一些指令性的動作，比如坐、趴下、翻滾等，寵物店人員也教會他一些訓練狗的方法，培訓課程總價為7000元。一段時間後，他發現訓練有成效，糖糖變得溫順許多，遂將狗接回。

回家才三天，沈先生給糖糖餵食時竟又一次被咬傷。他猜測或許是因為狗換了環境，還需要他訓練一段時間，這讓他感到有些苦惱：「沒想到還要自己再花時間教，感覺有點不值。」