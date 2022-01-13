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首次去男友家 她被拉橫幅歡迎…「感覺找對人家了」

中國新聞組／北京13日電
山東濟南的劉女，首次上男友家，男方家人拉紅條幅歡迎。（視頻截圖）
山東濟南的劉女，首次上男友家，男方家人拉紅條幅歡迎。（視頻截圖）

山東濟南的劉姓女子第一次隨男友去福建龍岩的老家，沒想到男方親友為了歡迎她，不僅在客廳拉起歡迎橫幅，準備各種美食，還為她專門定製了出遊計畫。她說，抵達之前心裡還有些忐忑，有這些經歷之後感覺很幸福。

來源：YouTube

極目新聞報導，今年25歲的劉女，和男朋友是在考研集訓班相識，這是第一次到男朋友家，也是第一次到福建，男朋友及其父母拿著鮮花在車站迎接，客廳拉起「歡迎愛媳XX回家」，還響起了鞭炮聲。男友的父親特地準備了各種美食，還有一份出遊計畫並打印了出來。

她說，自己很幸運遇到這麼好的叔叔阿姨，很感謝他們為自己準備的一切。不光是儀式感滿滿，就連一些小細節，男友的父母都想到了，特意給她準備了新的拖鞋、毛巾等等，還都是她喜歡的款式，拖鞋也很可愛，「一路過來他們給我的驚喜很多，感覺自己很幸運，找對了人家」。

劉女說，自己高中畢業後就去服了兩年兵役，服役結束後又接著讀大學，所以今年才剛剛畢業，如今尚處於待業狀態，目前男朋友的事業也還不穩定，準備兩個人事業穩定之後再結婚，「希望能愛情事業雙豐收」。

網友則問到，「請問男孩到女方家裡呢？不要總是單方面強調男方家裡的態度，這應該是雙方的，男方父母重視，女方家要尊重，不要一味考驗和提要求」。

特意給劉女準備了新的拖鞋、毛巾。（視頻截圖）
特意給劉女準備了新的拖鞋、毛巾。（視頻截圖）
準備了新的拖鞋。（視頻截圖）
準備了新的拖鞋。（視頻截圖）
男友家人為劉女準備了橫幅。（視頻截圖）
男友家人為劉女準備了橫幅。（視頻截圖）

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