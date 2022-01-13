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「現在這位」諷習近平？ 百度關聯想功能

中國新聞組／北京13日電
百度「現在這位」引發諷刺習近平聯想。（網頁截圖）
百度「現在這位」引發諷刺習近平聯想。（網頁截圖）

百度的聯想功能似乎不小心觸動中國國家主席習近平神經；有網友在百度搜索欄輸入「現在這位」，許多聯想內容如「現在這位是一直要坐下去嗎」、「現在這位好大喜功」，結果都指向批評、諷刺習近平。百度搜索隨即取消「現在這位」的相關聯想結果。

據自由亞洲電台引述中國數字時代報導，推特網友「新青年」12日發截圖稱，在百度搜索欄輸入「現在這位」四個字，下拉框會出現的聯想內容包括「現在這位不搞經濟搞運動」、「現在這位搞經濟不行」、「現在這位天天吹　厲害了」、「現在這位是一直要坐下去嗎」等，這幾條結果似乎都指向對中國最高領導人習近平。另外兩條「現在這位老人記東西有困難了」、「現在這位歌手在我們國家正變得受歡迎」，也疑似與之有關。

報導指出，百度搜索聯想詞是為了便於網民「提高搜索效率，減少輸入時間」等目的設計的，雖然它生成的內容依托於雲數據庫、基於各種複雜優化規則所產生，但總體來說，與網民搜索的頻率、熱度息息相關，是與搜索內容關聯性強且流量大的「其他搜索內容」。

因此，中國數字時代認為，這幾條負面的「現在這位」的聯想結果，是以另一種方式所呈現的「網絡民議」。

推友「@lei5331」 評論說：「我們都知道這位是誰，他也知道這位是誰，我們都不能說他是誰。」

目前，百度搜索已取消「現在這位」的相關聯想結果，輸入後無任何下拉框提示，而輸入其他的，如「現在這個」，則會出現聯想結果。

百度 習近平 推特

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