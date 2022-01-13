68歲退休節省伯 連9年返鄉發紅包給老人 只為這心願

（取材自錢江晚報）

68歲的毛國元日前帶著老伴回到杭州西湖區雙浦鎮龍池村，給老人們過臘八、拜早年、發紅包。其實他並不是這個村土生土長的人，但仍然笑著說自己的錢「沒多大用處」，一邊坐著善事。

錢江晚報報導，毛國元是杭州市一醫院食堂退休 職工，現在和兒子媳婦一起住。毛國元的兒子大學畢業，這兩年做房產生意，媳婦原來是空姐；女兒以前是有名的老師，現在和女婿一起創業，「我們都不識字，都靠他們自己很努力」。

毛國元年年給村里老人發紅包，小輩們自然都表示支持。連9歲的小孫女，都誇爺爺的做法是「大明星」。毛國元從退休那一年開始發紅包，全村75周歲以上的老人，每人600元（人民幣，下同，約94美元），90歲以上每人1000元（約156.8美元），另外每人送一箱八寶粥。今年已經是第9年，領紅包的老人從最初50餘人，增加到151人，「開始是幾萬元，今年要十多萬了」，毛國元說。

毛國元年年去村子裡發紅包，自己過冬卻總是穿著一件紅毛衣，還有一件磨得掉色的土黃色皮夾克。老伴笑著說，「他自己很節省的，身上紅毛衣30塊錢，穿了好幾年了」。

毛國元說：「我的錢也沒啥很大的用處。」只要看病有醫保 ，平時吃雙浦種的菜，頂多喝點高粱酒，沒有什麼大花銷，錢足夠用了。這些年，他的退休工資都拿去發紅包了。

「年輕的時候，我很會做生意的，」毛國元說。他是雙浦靈山洞景點最早一批開飯店的，後來又在蕭山開飯店，也承租過旅遊大巴。後來進入醫院食堂，掌了七年大勺，退休做到廚師長，幹了20年，分到了市裡的房子，村裡也造了房子。

毛國元自謙算不上衣錦還鄉的大富商、大企業家，只有個樸素的想法：「自己過好日子了，不能忘記村里長輩們。」

「我是在村子里長大的。」毛國元出生在杭州城裡，3歲跟父母下鄉到雙浦。那時候日子不好過，分下來的胡蘿蔔都不夠吃，天天挖薺菜，「太苦了，幸好村里的長輩鄰居常來幫助，總算熬出來了。」

毛國元的老伴感嘆，因為吃過很多苦，看不得別人受苦，「他（毛國元）20歲時，媽媽因為沒錢看毛病去世了。所以看到村里有的老人很苦，買點藥都不捨得，就跟看到媽媽一樣，心裡很難受。」

「現在，村裡生活都好了，給他們發紅包，就圖個大家開心，祝他們健康長壽。」毛國元說，有一份力量就做一份善事，他會一直把這件事做下去。