京冬奧選手「別吃中國肉」？ 環時：中國不用瘦肉精

德國反禁藥組織呼籲選手盡量勿食用中國肉品，以避免可能攝取參雜其中的禁藥。（中央社）

北京冬季奧運下月4日登場，除了防疫政策如臨大敵，德國 反興奮劑機構喊出「別吃中國肉」引發議論；對此，中國官媒環球時報回嗆此舉明顯帶有抹黑中國的色彩，學者更強調，中國採取「一刀切」政策，任何一種瘦肉精都不能用，相比美國目前還允許使用二代瘦肉精，中國肉類的安全性顯然要超過美國。

綜合外媒報導，德國反興奮劑機構（NADA）10日將參加北京冬季奧運會的運動員 發出強烈警告，運動員在中國參加冬奧期間，為避免違反禁藥規定，「如果可能，應避免食用肉類，並應與營養學家討論選擇替代食品。」隨後，世界反興奮劑組織呼籲奧運會主辦方和相關政府負責任地確保運動員吃到不受汙染的肉類。

德國反興奮劑機構擔心運動員可能會吃到一種俗稱瘦肉精的「鹽酸克倫特羅」（clenbuterol），這是一種用於豬和牛被屠宰前，提高動物瘦肉率及減少脂肪的類固醇。長期以來，德國反興奮劑機構一直提到中國生產的肉類中存在瘦肉精汙染的風險，儘管最近沒有報告任何個案。

美國反興奮劑組織敦促美國運動員，在出國旅行期間吃肉時要格外小心和謹慎，並注意潛在汙染。美國反興奮劑組織稱，由於嚴格的監管和肉類認證實踐，在食用美國生產的肉類後，從未出現過運動員瘦肉精檢測呈陽性的案例。

對外界提出「別吃中國肉」的提醒，環球時報報導，中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授朱毅11日表示，這兩年中國畜禽類產品抽檢合格率在98%以上，在中國吃到瘦肉精的機率「基本可忽略不計」，而作為冬奧會的東道主，中國必定會為各國運動員提供100%安全的食品。

朱毅強調，去年上半年中國還進行長達三個月的瘦肉精專項整治工作，「就算有被遺漏的角落，現在也都被清理乾淨了。」

此前據中國媒體報導，北京冬奧 組委已經採取一些避免運動員誤食興奮劑的措施。比如北京冬奧會延慶村總廚楊辰說，由於胡椒屬於食源性興奮劑，所以不會出現在冬奧會運動員的菜單裡，香葉等48種廚房常見原料也不能出現。

之前多次傳出有運動員檢測出瘦肉精呈現陽性反應的案例。西班牙自由車名將康塔多（Alberto Contador）因在2010年時食用含有瘦肉精成分的牛排，導致查出服用禁藥，被剝奪2010年和2011年環法和環義等多個冠軍頭銜，當時一度登上國際體育頭條新聞。