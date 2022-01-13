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涉傳播新冠病毒 鄭州金域檢驗中心負責人被捕

中國新聞組／北京13日電

中國本土疫情仍在多省延燒，卻傳出河南鄭州金域臨床檢驗中心涉「實施引起病毒傳播的行為」，負責人已被捕，月初金域曾參與禹州篩查，更引發關注；金域醫學否認主動播毒，仍造成股價一日內市值蒸發26億元人民幣（約4088萬美元）；目前事件仍在調查，未有結論。

文匯報報導，禹州自1月2日出現疫情以來，雖第一時間便封緊門戶，但經過十天八輪的全民核酸檢測後，仍未顯現拐點，源頭仍未明，安陽有多名公職人員被問責。截至11日，許昌市轄下禹州市有275宗病例，並已開展第八輪全民檢測；自本月3日起全市居民足不出戶。近期鄭州亦出現疫情，河南省官方曾披露，禹州市疫情與鄭州同源。目前病毒來源尚不明確。

至於金域醫學是否涉及「播毒」？成為輿論焦點，據港媒引述天目新聞報導，鄭州金域的母公司金域醫學強調，本月2日，鄭州金域按要求參與禹州市的防疫篩查，並從鄭州調撥人員和物資，並沒有涉及「主動傳播病毒」、「丟失樣本」、「偽造瞞報數據」等行徑。

據報導，禹州市衛健委工作人員稱，鄭州金域曾負責過整個禹州市的檢測服務，但後期出現了問題就被更換，第六輪之後的檢測，均未使用金域醫學。但具體原因則不方便透露。

報導稱，由於公安和金域醫學的通報均沒有交代詳情，引起網民聯想，負責人究竟如何引起傳播，包括是否涉及「惡意播毒」，亦有傳涉事公司在當地檢測中丟失樣本，並偽造檢測結果。受事件影響，在A股上市的金域醫學12日收盤股價為91元每股，單日跌5.79%，一日內市值蒸發26億元。

金域醫學是中國第三方醫學檢驗企業龍頭，華中區域總部實驗室在2021年，承擔了鄭州市近三分一的核酸篩查任務，累計檢測超過1000萬次。目前鄭州金域仍正常經營，報導引述公司職員稱，得知此事後，高層均外出處理此事；至於通報中提到的張姓員工，則是普通員工，並非高層。

鄭州 檢測 疫情

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