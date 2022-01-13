天津學校提早放寒假 兩會延遲 恐影響全國「兩會」

天津疫情持續延燒，12日啟動第二輪全員核酸檢測。天津市人大和政協會議（天津兩會）宣布延期召開，各級學校提早放寒假。（路透）

中國本土疫情 持續延燒，截至12日下午，天津累計陽性感染者137例，天津市人大和政協會議（天津兩會）推遲召開，此舉是否影響全國「兩會」召開時間有待觀察；各級學校提早放寒假。天津Omicron疫情還波及遼寧大連、河南 安陽兩地。

美國之音報導，天津市政府宣布12日啟動全市範圍的第二輪全員核酸檢測 。天津市全部的政府機關和事業單位12日被下令下午放假半天，參與全市範圍的第二輪全員核酸檢測。報導稱，作為北京的門戶，天津大動干戈實施「軟封城」，完全符合當局「零容忍」邏輯。

另據本報系聯合報報導，中國13日報告新增新冠肺炎確診本土病例124例，其中天津41例，陜西6例均在西安；天津12日休假半日，啟動第二輪全員核酸檢測。副總理孫春蘭坦言，Omicron傳播快、傳染強，防控已成考驗。

天津12日宣布，第一輪核酸檢測共採樣1252萬3310人，全市大中小學即日起進入寒假，迅速封控校園；鼓勵居家辦公，各類文娛場所關停，取消餐館內用。

天津疫情不但外溢至河南安陽，遼寧大連也傳出相關病例。此前，一名從天津返回河南安陽湯陰縣的大學生引發安陽本地疫情。原先疫情嚴峻的西安，每天新增確診者已連續七天下降；近日也傳出疫情的深圳，截至12日24時，在這波疫情中累計報告本土病例已達13例。

大連目前已開始大篩查。另外，天津變種擴散，引發各地恐慌，據自由亞洲報導，本周二晚，武漢市區兩級政府突然下令，封鎖四個高速公路出口和四個省幹線公路卡口，以防範河南、陝西等地疫情蔓延至湖北。

聯合報報導，天津疾控官員張穎提到，天津本輪疫情在元旦小長假已在社區中存在。疫情涉及的幾個安親班在小長假期間沒有放假，學生在安親班接觸到病毒，假期結束後，導致病毒被帶到各自學校，造成班級或其他學生感染。

河南是目前本土疫情重災區，孫春蘭8日即從陝西赴河南，她指出，河南面臨Delta和Omicron病毒雙重挑戰，疫情波及七個地市，重點是鄭州、禹州、安陽，要採針對性更強舉措，早日實現「社會面清零」。

中國目前共有陝西省西安市、河南省禹州市和安陽市三座城市處於封城管控之中，被嚴令足不出戶的民眾至少有2000萬人。