鄭州最慘火鍋店 遇洪水、疫情停業3次 還有信心做下去

鄭州火鍋店將自己的辛酸史做成海報。(取材自紅星新聞)

「去年6月10日，簽合同裝修；7月18日，試營業；7月20日，遇洪水 停業；7月26日，恢復營業；8月1日，爆疫情 停業…今年1月3日，鄭州 又爆疫情，被通知禁止堂食，暫停營業。」河南鄭州一家火鍋店貼出的停業通知走紅網路。

紅星新聞報導，與普通的停業通知不同，這家火鍋店細數了開業後因洪水、疫情三度暫停營業的經歷，讓這張寫滿「辛酸史」的停業通知意外暴紅，在抖音、微博等社交平台廣泛傳播，引發不少網友共鳴，都稱這是2021「最慘火鍋店」。很多網友在評論中表示：「這家餐館真不容易，疫情結束一定去捧場！」

這已是這家火鍋店開業半年來第三次宣布暫停營業了，這是店東賈東明自己設計的海報，沒什麽美感。海報中最醒目的是六個大字「我們的辛酸史」他把海報搬到門口，鎖上店門，轉頭拍下了一張照片，發到200多人的顧客群裡。「要告訴大家我們暫停營業了，不能讓顧客白跑一趟。」

儘管如此，賈東明表示，「我們還是有信心做下去，春節後我們就重新開業。」

據報導，事實上，當賈東明貼出「辛酸史」海報時，火鍋店已經停業4天了。本月3日，鄭州市在例行核酸檢測中發現2例新冠病毒無癥狀感染者，部分街道被畫入防範區，餐飲場所禁止堂食，賈東明的火鍋店就在其中。

2021年6月10日，他租下這間臨街的店面，一個月房租3萬元。2021年7月18日，火鍋店開始試營業。第二天中午，鄭州下起了暴雨，但是雨水也沒有阻擋顧客的熱情，晚上仍有不少客人來用餐。

但喜悅只持續了兩天。7月20日，河南鄭州遭遇特大暴雨災害，早上9點，火鍋店門口的道路開始積水，賈東明回憶說：「積水有1米多深，路被淹了，我們只有關門。」這是賈東明的火鍋店第一次關門停業。

報導說，特大暴雨災害過去後，賈東明的火鍋店在2021年7月26日這一天恢覆營業，2021年7月31日，鄭州市出現疫情，因疫情防控要求，火鍋店又暫停營業了。一停就是一個月。

2021年9月初，這一波疫情漸漸平息，火鍋店再次恢覆營業。但受疫情影響，火鍋店生意慘淡。這時候，房東主動提出減免1萬元房租。

10月份，努力經營，稍有起色。2021年11月初，鄭州市又出現了疫情。到這時，賈東明和另外5個合夥人已經投進去了70多萬元，「別說回本，連盈虧平衡都遙遙無期。」

報導指出，讓他更難受的是，一位合夥人突然提出要撤股。賈東明跟5個合夥人商量，再湊點錢把房租交上，「12月有兩個節日，節日生意都不錯，我想再咬咬牙堅持一下」。

辛苦沒有白費，2022年元旦前後，店裡的生意又好了起來。沒想到2022年的第三天，鄭州市又出現了疫情，火鍋店第三次關門停業。

從開業起接連遇上洪水和疫情，三度停業，生意慘淡，不停貼錢，壓得他心力交瘁。「如果沒有疫情，我覺得這家店肯定沒問題，最多兩個月就能實現盈虧平衡」，賈東明無奈地說到。