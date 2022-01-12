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廣州塔「倒了」？黃石天橋酷似「小蠻腰」爆抄襲

中國新聞組／北京12日電
湖北黃石天橋造型，被指酷似倒下的廣州塔。（取材自南方+）
湖北黃石天橋造型，被指酷似倒下的廣州塔。（取材自南方+）

位於湖北黃石的一處耗資人民幣1600萬元（約251.3萬美元）人行天橋，因外形設計酷似廣州塔引起爭議；有網友調侃道，「這是廣州『小蠻腰』黃石分腰」，廣州市民則表示，「黃石天橋的設計，容易聯想到廣州塔『倒下了』，讓廣州人怎麼想？」

影音來源：YouTube

時代周報報導，黃石這座天橋總長100米，號稱黃石「小蠻腰」。針對爭議，黃石市下陸區團城山街道辦一名工作人員表示，「因為它只是一個形狀，它用了別人就不能用這個形狀了嗎？這個（廣州塔）有沒有專利？你有專利，才有抄襲的說法。」

報導指出，下陸區建設局一工作人員指出，「個人是覺得沒有故意抄襲，但是設計上是有參照了，另外把廣州塔放倒，欠考慮。」他強調，從道路環境、城市景觀來說，黃石「小蠻腰」是根據當地的城市面貌來建造的，是合理的。當地對此較為重視，設計、造型都是經過多輪修改，對效果也是滿意的。

黃石廣州路景觀橋項目實施方黃石市住房和城鄉建設局建設管理辦公室稱，「我們這個不是小蠻腰，可能就是做起來樣式像，它實際上叫『時空隧道』。」

據報導，該工作人員說，黃石天橋採用鋼管網架的結構，連接濕地公園的彩虹橋，設計理念源於黃石是「十里鋼城，百里礦山」的城市，「現在要向生態園林城市轉型，鋼網結構的『時空隧道』設計，剛好可以體現黃石轉型的寓意」。

「不同的人有不同的感覺，也不存在什麼抄襲。網上也有網友說，是廣州塔『躺平』，也挺好的呀。」該工作人員表示。

但同單位的另一工作人員表示：「它就是學廣州小蠻腰，因為它在廣州路上做的。」

廣州塔本尊。 （取材自每日經濟新聞）
廣州塔本尊。 （取材自每日經濟新聞）

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