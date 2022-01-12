我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

南京景區推「女性免費」優惠 竟遭投訴性別歧視

中國新聞組／上海12日電
南京金牛湖野生動物王國推出女性免費的活該，引來歧視男性質疑。(取材自微博)
南京金牛湖野生動物王國推出女性免費的活該，引來歧視男性質疑。(取材自微博)

南京市金牛湖野生動物王國日前推出暖冬回饋活動，打出女性免費優惠，遭投訴「性別歧視」，有媒體評論指出，如果把一項「常規操作」促銷策略，認定為「歧視」，恐怕也太上綱上線了一點。

澎湃新聞報導，針對有網民在人民網「領導留言板」投訴金牛湖動物王國票價成年男性99元，老人與小孩69元，女性免費，存在性別歧視與弱者歧視之嫌的留言，南京市六合區文化和旅遊局表示，在活動內容表述上確有欠妥之處，將吸取教訓，嚴謹規範表達。

據悉，景區通過往年營銷數據研究發現，園區遊客中女性占比約為67％。因此景區決定繼續沿用2019年冬季女士免費、其他人群優惠的營銷舉措，從而推出了2021年度的暖冬回饋活動。

澎湃新聞評論指出，大家不能一遇到性別話題就自動「切換」到兩性對立心態，無限上綱上線。很多事情如果用理性中立的態度來看，只是無關緊要的小摩擦，完全談不上「歧視」或「對立」。但或許是為了引發關注，或許是真的心裡「意難平」，很多人總傾向於放大兩性之間的矛盾分歧，有意無意地忽略了兩性之間合作共贏的可能。

其實，動物園本來都是要收門票的，如果一個家庭共同前往，其中女性成員免費了，對於整個家庭來說還是獲利的。人們對於這一事件的不滿，與其說來源於性別歧視，還不如說源於「厭惡損失心理」——認為原本應該屬於自己的福利沒有了，因而產生了「被剝奪感」。

歧視 暖冬 動物園

上一則

兒亡留下巨債 江蘇老婦洗碗打工10年終於還清

下一則

武漢官員與人妻有染強調「是真愛」 遭降級處分

延伸閱讀

佛州坦帕灣動物園 2隻老虎染疫

佛州坦帕灣動物園 2隻老虎染疫
高圓圓復出當女強人 老公在家顧娃婚姻觸礁

高圓圓復出當女強人 老公在家顧娃婚姻觸礁
南京機場防疫漏洞引爆疫情 大規模核酸檢測控制疫情

南京機場防疫漏洞引爆疫情 大規模核酸檢測控制疫情
南京男穿日本動漫服遊玄武湖景區 被包圍要求脫下

南京男穿日本動漫服遊玄武湖景區 被包圍要求脫下

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10
圖為劉思齊2008年的照片。（中新社）

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

2022-01-07 23:26

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因