南京景區推「女性免費」優惠 竟遭投訴性別歧視

南京金牛湖野生動物王國推出女性免費的活該，引來歧視男性質疑。(取材自微博)

南京市金牛湖野生動物王國日前推出暖冬 回饋活動，打出女性免費優惠，遭投訴「性別歧視 」，有媒體評論指出，如果把一項「常規操作」促銷策略，認定為「歧視」，恐怕也太上綱上線了一點。

澎湃新聞報導，針對有網民在人民網「領導留言板」投訴金牛湖動物王國票價成年男性99元，老人與小孩69元，女性免費，存在性別歧視與弱者歧視之嫌的留言，南京市六合區文化和旅遊局表示，在活動內容表述上確有欠妥之處，將吸取教訓，嚴謹規範表達。

據悉，景區通過往年營銷數據研究發現，園區遊客中女性占比約為67％。因此景區決定繼續沿用2019年冬季女士免費、其他人群優惠的營銷舉措，從而推出了2021年度的暖冬回饋活動。

澎湃新聞評論指出，大家不能一遇到性別話題就自動「切換」到兩性對立心態，無限上綱上線。很多事情如果用理性中立的態度來看，只是無關緊要的小摩擦，完全談不上「歧視」或「對立」。但或許是為了引發關注，或許是真的心裡「意難平」，很多人總傾向於放大兩性之間的矛盾分歧，有意無意地忽略了兩性之間合作共贏的可能。

其實，動物園 本來都是要收門票的，如果一個家庭共同前往，其中女性成員免費了，對於整個家庭來說還是獲利的。人們對於這一事件的不滿，與其說來源於性別歧視，還不如說源於「厭惡損失心理」——認為原本應該屬於自己的福利沒有了，因而產生了「被剝奪感」。