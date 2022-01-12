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回鄉被逼1天相親20場 河南妹：並非眼光高，我真的累了

中國新聞組／北京12電
朱女回鄉狂被安排相親。（取材自極目新聞）
朱女回鄉狂被安排相親。（取材自極目新聞）

臨近過年，長輩們總是關心年輕人的婚姻問題。近日，河南有一段「女孩回鄉一天被安排相親20次」的影片暴紅，當事人朱女直言，「一晌午見13個，我真的累了」。有網友說她「眼光高」，她表示不僅要對自己負責，還要對男方負責，「寧願現在多接觸，也不要結了婚之後處不好日子。」

極目新聞報導，朱女之前一直在深圳工作，今年才辭職回到了河南太康縣老家，相親是家裡的長輩們張羅的，1月10日從早上8點多開始到下午5點多結束，整整相了20場。

來源：YouTube

朱女表示，來相親的男孩全都是附近村裡的，但大多數都不認識。由於雙方家長都在，也只能和對方聊一些各自的基本情況，比如年齡、工作、興趣愛好等，她稱之為「尬聊」，有些見面可能十多分鐘就結束了。

說起來交往標準，朱女說：「我也不知道自己想要找一個什麼樣的對象，更多還是要看兩個人之間相處起來的感覺。」在這次相親中，朱女其實是有遇到心儀的對象的，並且互換了聯繫方式，後面可能會多接觸一下。

報導稱，朱女說自己知道家長有期盼，雖然並不喜歡相親的方式，但也不會牴觸。目前，她已經相親了30多場。

對此，網友說她是「眼光高」。但朱女說我並不是「眼光高」，人生大事不能馬虎，要有眼緣才行。由於在村裡這個年齡階段的女孩子少，男孩子多，所以自己還是比較有優勢的，但感覺自己相的有點多了，都相花眼了。

河南

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