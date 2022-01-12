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中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

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「中國式普篩」極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

轉角24小時
陝西滑縣核酸檢測，天津大學核酸檢測。(取材自微博)
陝西滑縣核酸檢測，天津大學核酸檢測。(取材自微博)

「天津12日下午『全城緊急放假』，1400萬居民應即刻配合第二次『全城核酸普篩』！」中國的冬季防疫狀況，正遭遇著疫情不斷升級的嚴峻考驗，除了從12月底封城1300萬人至今的西安市Delta疫情，北京首都圈的門戶——天津——自8日開始也通報Omicron社區感染失控，迄今短短5天，已至少發現130起變異株病例。

由於天津是中國重要的一線城市，無論是人口往來、經濟規模還是交通位置，都直接掐住北京都會區的咽喉。特別是在西安Delta疫情防控的荒腔走板，已遭全中國嚴厲圍剿的狀態下，天津防疫的實際與「政治難度」也就加倍敏感且滿是雷區。

針對天津社區擴散的Omicron疫情，中國政府也依照往例發動了「千萬人等級」、嚴令48小時內完成的全城式普篩，但突襲式的防疫軍令狀不僅造成了更多高風險群聚破口。在一片恐慌之中完成第一輪全城普篩還不到兩天，12日天津政府竟再一次突襲下令全城緊急放假半天、全城暫時停止一切活動，「立刻啟動1400萬人的『第二輪核酸普篩』！」

(Getty Images)
(Getty Images)

但事實上，短時間內反覆啟動全城普篩的爭議政策，不是針對Omicron、也不是天津限定，而是中國為了「防疫清零政策」的反射性鐵腕，除了從去年12月篩到今天還在「社會面清零」的西安以外，人口超過1000萬的河南省鄭州市，就因為Delta+Omicron兩路病毒的同時包夾，而在5天內執行了5次千萬人普篩——但除了市民鼻孔很痛、城市機能無限暫停之外，這種大規模篩查的手段，似乎已經走到了越篩越多、永遠排查不完的「政策極限」。

天津這一波疫情，是從1月8日出現本土的Omicron感染病例開始延燒，截至12日為止天津已累計確診130例，和近期中國其他疫情再起的城市相似，天津同樣無法清楚查明感染的傳播鏈，但天津市疾控當局已經確認，已掌握至少6宗家庭群聚感染的案例，Omicron恐怕已經突破防線進入社區傳播。

西安。(美聯社)
西安。(美聯社)

根據天津市疾控中心的說法，「本輪疫情感染來源尚未查明，疫情發現時已發生隱匿的社區傳播」，目前已知的感染者以學生和家庭較多，其中又以天津市津南區的比例最高，其次為周邊的河西區、西青區和濱海新區。不過讓疾控中心擔憂的是，這一波本土Omicron疫情的確診者，超過7成是中小學生，來源和早期從幼托機構與小學發現的病例有關，推斷是由此在校園發生多起感染傳播鏈。

因為天津出現的兒童確診者比例相對較多，中國的網路社群開始出現「Omicron比較容易感染少年與兒童」的猜測說法，認為施打過疫苗的成人感染風險較低。但相關說法已被天津市疾控中心反駁，指出目前天津社區爆發的疫情，中高年齡的人數有逐步升高的趨勢，「Omicron不是只感染兒童，是全人群都容易感染。」

按照中國各城市面臨疫情的SOP做法，天津市立刻在1月9日發動第一輪大規模核酸檢測，全市約1,400萬人口，採樣篩檢1,191萬人，但因為篩檢作業來得突然、一下子規模過大難以負荷，在設置篩檢站的各大校園場地都出現了民眾大排長龍的群聚景象，在根本還不知道感染來源的狀態下，形成擔憂人群感染但又無可奈何的配合排查。

在微博、微信以及抖音等社群平台，陸續湧現各種校園操場人滿為患等候篩檢的場景。其中現在被挪用為篩檢站的天津大學，就高調動員的校園師生做志工，結果10日的篩檢作業就出現民眾在零下8度的冷天夜晚，擠滿體育場內外、漏夜等待篩檢，天津大學也有將近1萬5,000多名學生，從11日淩晨1:30進行核酸檢測，持續到早上7:30完成，中國官媒《中國青年報》將校園師生的守序配合美其名為「速度與激情」——但實際上是否能化解民眾的群聚感染擔憂、又快又猛的大規模篩檢是否必要，在官方力求突擊式清零的防疫觀念下，並沒有清晰的解答。

(取材自微博)
(取材自微博)

就在第一輪篩檢都還沒有全部完成取樣結果，天津市在12日又立即宣布，

「全市機關和企事業單位於1月12日（星期三）下午放假半天。」

這個放假公告，是用以準備配合天津市第二輪的全員核酸檢測，請民眾配合社區和街道組織的安排。然而這份公告的細節並未多做說明，以致於在12日公告發出後的第一時間，仍有許多天津市民摸不著頭緒：自己所屬的公司單位到底會不會放假？為何還有人要繼續上班？也有人困惑，核酸檢測的動員人數通常都需要幾天的作業時間，只放半天假的狀態又能配合執行多少？

與此同時，天津市官方反覆強調全力迎戰Omicron，而這個半天放假的決定，卻也讓不少社群輿論聯想到「天津按下暫停鍵」的既視感——如果確診數仍持續攀升，會不會距離封城也不遠了？

對於天津大規模核酸檢測的質疑，也是出於先前西安、河南鄭州執行好幾輪PCR時出現的各種錯誤與亂象，而懷疑這種制式排查的效果有限，又要付出不少民生代價。例如在西安一系列的強硬PCR下，先是西安一碼通APP的當機崩潰、導致核酸檢測作業中斷失靈，進而讓民眾出示健康碼做為出入憑據的做法錯誤百出。

(路透)
(路透)

另一方面在西安之後也燒出Delta和Omicron雙重病毒疫情的河南鄭州，從1月5日到10日的6天之間就做了總共5輪的核酸檢測，11日宣布開始第6輪全員篩查，但連續不斷執行排查作業，也引起民眾的困惑懷疑，到底有何必要性？連續PCR有用嗎？鄭州官方的解釋模糊，認為「從國內多個城市實施全員核酸檢測的情況來看，及時、快速地採取多輪全員核酸檢測，對疫情防控工作有效且十分必要。」

但同時也承認，PCR只能「測出採樣時是否健康」，而且還會依據不同的採樣人員技術，而出現採樣失誤的漏檢問題，但官方的防疫邏輯認為，正是因為這些風險的存在，才需要反覆透過PCR來抓出感染人群，「要切斷病毒傳播鏈，就要及時開展多輪檢測。」

天津疫情之所以引起中國關注，除了是中國的Omicron的本土感染之外，天津鄰近首都北京，兩地做為「京津冀經濟圈」的人員流動極為頻繁，如果天津中標的話恐怕北京也會面臨極大的疫情風險。如今距離北京冬奧已經剩下倒數24天，在冬奧組委會對外表示，

「北京目前整體狀況還在控制之中，沒有採取封城的必要。」

北京疾控官方近期多次強調「不搞一刀切」的強硬防疫封鎖政策，面對鄰近的天津疫情延燒，目前僅採取阻斷京津兩地人員流動、限制交通嚴控入京的形式。在目前北京冬奧「絕不封城」的政治壓力下，從1月4日開始，北京正式展開「閉環」防疫泡泡模式，入境者都必須有接種兩劑疫苗、入境後需隔離21天，每日接受核酸檢測。

同時隨著冬奧和過年連假的腳步接近，北京一方面嚴陣以待，呼籲民眾如非必要避免出境，也反覆倡導就地過年。不過這一回對於就地過年的說法，卻也開始在中國網路社群上出現了疲乏抱怨，「前兩年都就地過年了，今年讓我回家行不行？」

2022年1月8日，四川省閬中古城的新年表演。(新華社)
2022年1月8日，四川省閬中古城的新年表演。(新華社)

對防疫的焦慮和疲倦感，也出現了各種在北京疫情的謠言紛起，在天津疫情疫情爆發的同時，北京開始盛傳「西班牙籍運動員違反隔離政策，偷跑進北京三里屯遊玩」，一時之間在北京朝陽區民眾的各種緊張傳言，憂慮會從外國人最多的三里屯爆出社區感染、衝擊北京冬奧。不過1月10日中國官方立刻出面闢謠，聲明絕無外籍運動員脫逃一事，並且宣布已抓到散布謠言的民眾，將其拘捕到案。

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