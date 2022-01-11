我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國第3座城市被封 河南安陽500萬居民隔離

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

記者杜沛學／綜合報導
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽夫妻在中國經營的「上海達爾威公司」，被控涉傳銷賺取暴利案，陸媒指出，石家庄監督局為了查辦張庭與林瑞陽，動用了約400名人員；而達爾威旗下品牌「TST庭秘密」也傳出靠傳銷商品賺了300億人民幣（約47億美元），引發中國網友熱議。

根據中媒「觀視頻工作室」報導，石家庄裕華區的市場監管局出動了接近400人次，並耗費大量的人力、物力和財力來調查「TST庭秘密」，初步判斷，該品牌為經營性傳銷行為，認為張庭與林瑞陽找了專業人士設計公司經營模式，來規避觸犯相關的法律法規，可以經營8年到如今才被徹查，就是因為他們採用了與傳統傳銷不一樣的模式，不容易被確認違法行為。

「新浪財經」則報導，雖張庭和林瑞陽是「TST庭秘密」主要負責人，但他們並沒有持股，反而是由四大「股東公司」掌握大部分股份，但這些公司其實都是夫妻倆在中國外成立的公司，「透過這種方式來設計公司的股權架構，一方面可以將公司的控制權牢牢掌握在自己手中，另一方面還能避免股權過於集中帶來的風險。」

中國微博上也熱議，張庭和林瑞陽靠著「TST庭秘密」化妝品，賺進300億人民幣，網友傻眼：「這些貨幣單位，都是和我們用的錢一樣的嗎？」、「我清明燒紙錢，都沒法燒這麼多！」、「怪不得我是打工仔。」

由於張庭和林瑞陽先前曾高調炫富，並稱自己365天都在工作、沒有休息，如今也遭網友攻擊：「希望罰到這些搞傳銷的傾家蕩產，實際收益人受到嚴懲，這樣才能有震懾作用，以後就沒人再敢這麼做。」、「這下可以好好休息了，不會抱怨365天都在工作了。」

微博 貨幣

上一則

械鬥？ 深圳百億私募夫妻檔老闆1死1傷 暫停兌付業務

下一則

封鎖太突然…河南女相親變「同居」 網友：老天都幫忙

延伸閱讀

張庭品牌商品 遭多家電商平台移除

張庭品牌商品 遭多家電商平台移除
張庭涉嫌傳銷 未直接持股公司 通過層層協議控制

張庭涉嫌傳銷 未直接持股公司 通過層層協議控制
林瑞陽財產遭凍結 前妻曾哲貞：祈願安好

林瑞陽財產遭凍結 前妻曾哲貞：祈願安好
林瑞陽、張庭財產遭凍結 前妻曾哲貞首回應

林瑞陽、張庭財產遭凍結 前妻曾哲貞首回應

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10
圖為劉思齊2008年的照片。（中新社）

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

2022-01-07 23:26
貨車駕駛因相信導航，誤闖峭壁公路，衝破護欄，車頭卡在峭壁三天才脫困。（取材自極目新聞）

跟導航走 貨車衝破護欄掛峭壁3天脫困 司機以為完蛋了

2022-01-05 09:00

超人氣

更多 >
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套
耶魯、康乃爾等16名校 遭控合謀限制申請助學金

耶魯、康乃爾等16名校 遭控合謀限制申請助學金