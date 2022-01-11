張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽夫妻在中國經營的「上海達爾威公司」，被控涉傳銷賺取暴利案，陸媒指出，石家庄監督局為了查辦張庭與林瑞陽，動用了約400名人員；而達爾威旗下品牌「TST庭秘密」也傳出靠傳銷商品賺了300億人民幣（約47億美元），引發中國網友熱議。

根據中媒「觀視頻工作室」報導，石家庄裕華區的市場監管局出動了接近400人次，並耗費大量的人力、物力和財力來調查「TST庭秘密」，初步判斷，該品牌為經營性傳銷行為，認為張庭與林瑞陽找了專業人士設計公司經營模式，來規避觸犯相關的法律法規，可以經營8年到如今才被徹查，就是因為他們採用了與傳統傳銷不一樣的模式，不容易被確認違法行為。

「新浪財經」則報導，雖張庭和林瑞陽是「TST庭秘密」主要負責人，但他們並沒有持股，反而是由四大「股東公司」掌握大部分股份，但這些公司其實都是夫妻倆在中國外成立的公司，「透過這種方式來設計公司的股權架構，一方面可以將公司的控制權牢牢掌握在自己手中，另一方面還能避免股權過於集中帶來的風險。」

中國微博 上也熱議，張庭和林瑞陽靠著「TST庭秘密」化妝品，賺進300億人民幣，網友傻眼：「這些貨幣 單位，都是和我們用的錢一樣的嗎？」、「我清明燒紙錢，都沒法燒這麼多！」、「怪不得我是打工仔。」

由於張庭和林瑞陽先前曾高調炫富，並稱自己365天都在工作、沒有休息，如今也遭網友攻擊：「希望罰到這些搞傳銷的傾家蕩產，實際收益人受到嚴懲，這樣才能有震懾作用，以後就沒人再敢這麼做。」、「這下可以好好休息了，不會抱怨365天都在工作了。」