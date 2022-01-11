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封鎖太突然…河南女相親變「同居」 網友：老天都幫忙

中國新聞組／北京11日電
女子被隔離在相親對象家，男方天天做菜給她吃。（視頻截圖）
女子被隔離在相親對象家，男方天天做菜給她吃。（視頻截圖）

「不用做飯、不用打掃衛生，人家也不說我懶…」這名河南女孩的普通發言為什麼會衝上微博熱搜？原來是她「天天睡到自然醒」的地方竟然是相親對象的家裡。兩人一場普通的相親飯局，卻因為鄭州疫情導致小區突發封控，讓她被「關」在相親對象的家裡三天，過上「公主待遇」的生活。網友笑稱這是「老天都幫忙」、「直接就過上日子了」。

來源：YouTube

沸點視頻報導，河南鄭州的王姓女子表示，這是自己第5個相親對象了，當時對方說要展示一下廚藝，於是邀請她到他家用餐。她來小區的時候還一切正常，沒想到要離開的時候遇上了鄭州市疫情拉警報，社區臨時封控阻斷人員進出，出不了小區的王女只好「在他家待著了」。

由於兩人初識也不是多熟悉，突然要起一起「過日子」實在挺尷尬的。男方每天做飯、打掃衛生、用電腦工作生活規律。但是男方話少，態度「像個木頭人一樣」，讓王女哭笑不得，但她也對他做出不錯的評價「我覺得也挺好的，挺能過日子的」。

王女的隔離相親記讓網友看樂了，「三天不夠，隔離一個月再看效果」、「這要三個月就嫁了」、「這月老牽的不是紅線，是鋼筋吧」，但也有網友提醒王女「追你的時候，男方家人是不可能嫌你懶的」、「因為還是相親，沒立場說你」、「姑娘，不要輕易被感動」，還有網友反過來要王女主動些，「人家男方雖然沒說你懶，自己也注意點」。

女子被隔離在相親對象家，男方天天打掃衛生。（視頻截圖）
女子被隔離在相親對象家，男方天天打掃衛生。（視頻截圖）

鄭州 河南 疫情

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