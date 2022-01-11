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試劑荒…浙江工人春節紛留崗加班 一線普工月入過萬

中國新聞組／上海11日電
醫護人員在石家莊市一小區為一名嬰兒進行核酸採樣。（新華社）
醫護人員在石家莊市一小區為一名嬰兒進行核酸採樣。（新華社）

omicron變種病毒席捲全球，核酸檢測劑一盒難求。但在中國卻有一群民工樂翻了，因為這波疫情，讓核酸檢測醫療產品訂單量大增，又臨近中國春節。業者為了留住員工，開出優厚的留廠過年條件，不但時薪增加五成，還有過年紅包，輕鬆月薪上萬（人民幣，下同）。女工蔡女士說，「打工這麼多年都沒有過這麼高的工資，我要把握住這個機會」。

第一財經報導，去年7月，蔡女士跟隨上百名老鄉，來到位於浙江的杭州艾康生物打工。這家公司生產的新冠檢測試劑已獲得了美國FDA EUA、歐盟CE、澳洲TGA等多個權威機構的授權。

新年伊始，全球多地疫情席捲重來，確診人數不斷攀升，對新冠檢測試劑盒的需求出現了「一盒難求」現象。在美國常用的兩劑快篩試劑盒售價在14到24美元，如今因為貨源短缺，在部分市場上該價格已經翻了幾倍。

目前英國的新冠檢測試劑盒主要依賴浙江東方基因生物和艾康生物，澳洲的檢測工具提供商也主要來自中國的浙江和江蘇等地企業。

而美國的新冠檢測劑主要來自於本國的製造商亞培研發的檢測試劑盒，及中國的艾康生物和九安醫療等。九安醫療生產的檢測劑在亞馬遜上的價格僅為6.99美元，但早已全面售罄。

海外訂單的增長使得一線普工也隨之忙碌起來。蔡女士表示，去年下半年進廠之後，基本上每天工作都在12個小時，運氣好的話一周能休息一天，有時候碰到趕貨，半個月或者一個月才能休息一天。

進入11月之後，工廠給員工提出了「留杭」過年的優惠條件，過年不回家的員工，工價可從原先的21元/小時提高至31到35元/小時（約4.8到5.4美元），同時還有6000元（約941美元）獎勵，綜合月收入將達1萬1000元（約1726美元）。高工價共維持三個月，12月、1月和2月。每天工作12到13小時，每月上班26到28天。

「我們老鄉一百多人基本都留在廠裡了」，蔡女士笑稱，「順利的話，明年五一再回家『過年』」。

杭州艾康生物。（取材自百度百科）
杭州艾康生物。（取材自百度百科）
鄭州市高新區一處核酸檢測點，醫務人員為小朋友進行核酸檢測取樣。（新華社）
鄭州市高新區一處核酸檢測點，醫務人員為小朋友進行核酸檢測取樣。（新華社）
艾康生物生產的新冠病毒檢測試劑盒。（取材自官網）
艾康生物生產的新冠病毒檢測試劑盒。（取材自官網）

檢測 澳洲 疫情

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