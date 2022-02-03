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穩住民企 料中國決策者嚴控縮手

中國新聞組／北京3日電
騰訊曾在中國反壟斷監管行動中數度「中鏢」。（路透）
騰訊曾在中國反壟斷監管行動中數度「中鏢」。（路透）

不僅「菜籃子」要穩，今（2022）年的民營企業也要確保「穩」字當頭。不過，有專家分析指出，中國國家主席習近平去（2021）年嚴打失序的資本亂象，企業信心受到重創，預測決策者今年可能會縮手，藉著「退一步」緩和因此引發的經濟與就業市場沉重壓力。

中央社報導，北京當局去年對科技業、金融業、教育業和娛樂產業嚴管出重手，一度造成中國企業在全球股市市值蒸發數兆美元，也引來不少企業大量裁員，這對試圖從疫情中復甦的就業市場帶來沉重壓力。中國進一步對房地產企業祭出鐵腕，也讓占中國國內生產毛額（GPD）近1/3的房地產陷入嚴重衰退，大型開發商瀕臨破產邊緣。

即使中國2020年是全球唯一經濟逆勢成長的大型經濟體，但去年迄今的疫情重燃，加上供應鏈問題、電力短缺及房地產危機，中國經濟減緩的速度已比預期快，迫使北京當局三思其政策。尤其去年的中共中央經濟工作會議中指出，今年經濟工作要「穩字當頭、穩中求進」，迎接20大「勝利召開」。

麥格理集團（Macquarie Group）首席中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）近期在研究報告中指出：「強調穩字當頭意味著領導高層日益憂心動盪的風險」。他指出，「經過一年的嚴監控制，企業信心受到重創。現在是決策者退一步的時候。」

不少經濟學家估計中國去年成長約7.8%，遠高於北京當局設定的6%。但很多大型銀行向下修正中國2022年經濟成長至4.9至5.5%之間，這將是中國自1990年、國際在1989年天安門事件之後對中國祭出制裁的次年以來最慢的成長。

報導引述華府智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）兼任研究員辛格頓（Craig Singleton）指出，中國政府之前將政策焦點放在嚴管控制和反壟斷，是在經濟成長一飛沖天的情況下才有辦法。如今隨著中國經濟成長火車頭快速失去動能，情況不再。

北京當局空前的打壓行動，震驚民間企業。經過了一年，民間企業的擴張可能不得不稍微慢下來。面臨經濟硬著陸，北京當局對民營企業的強硬立場似乎有點鬆動。中國領導人在最近的會議中，就讚揚民間資本在經濟中發揮正面角色，和一年前相比，態度大幅轉變。

中共中央經濟工作會議提到，要正確認識和把握資本的特性和行為規律。要發揮資本作為生產要素的積極作用，同時「有效控制其消極作用」。

胡偉俊指出，這番話意味著「嚴格監管的高峰已過」，「國家控制固然重要，但黨也不想要掐死資本主義。」

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