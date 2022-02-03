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四橫四縱…中「十四五」建8條冷鏈物流 全方位布局

中國新聞組／北京3日電
中國宣布將建造8個國家冷鏈物流通道，以減少食品浪費、保障醫藥安全。圖為大連港毅都冷鏈。（新華社）
中國宣布將建造8個國家冷鏈物流通道，以減少食品浪費、保障醫藥安全。圖為大連港毅都冷鏈。（新華社）

中共總書記習近平在中共召開的中央經濟工作會議上，特別關切「糧食不夠怎麼辦」問題沒多久，中國國務院辦公廳就對外公開表示，印發了「『十四五』冷鏈物流發展規畫」」，宣示將建設「四橫四縱」八條冷鏈物流骨幹通道，拓展冷鏈物流服務網路覆蓋的廣度和深度，全方位布局食品供應鏈

澎湃新聞報導，中國國家發改委去年12月13日舉行記者會，發改委經濟貿易司副司長張江波在會中表示，國務院辦公廳在此前一日印發的「『十四五』冷鏈物流發展規畫」（簡稱規畫），對建設現代冷鏈物流體系做出全方位、系統性部署，將進一步優化政策環境，加快冷鏈物流高質量發展步伐，有效減少農產品產後損失和食品流通浪費，保障食品和醫藥產品安全。

張江波表示，圍繞「6+1」重點品項，包括肉類、水果、蔬菜、水產品、乳品、冷凍食品等生鮮食品，以及疫苗等醫藥產品，聚焦制約冷鏈物流發展的突出瓶頸和痛點難點卡點問題，對「十四五」時期冷鏈物流發展做出全面部署，是推動目前和今後一個時期冷鏈物流高質量發展的頂層設計和系統指引。

張江波表示，通過產銷冷鏈集配中心建設，形成「分散」到「集中」再到「分散」的冷鏈物流組織模式，有效擴大冷鏈物流服務網路覆蓋面。「規畫」建設串接主產區、主銷區的「四橫四縱」冷鏈物流骨幹通道，構建「321」冷鏈物流運行體系。

「規畫」分成五個部分。

第一，2025年初步形成銜接產地銷地、覆蓋城市鄉村、聯通國內國際的冷鏈物流網絡，基本建成符合國情和產業結構特點、適應經濟社會發展需要的冷鏈物流體系。第二，從五方面對構建現代冷鏈物流體系整體布局做出系統安排，概括起來就是「一個網絡、四個體系」，包括構建冷鏈物流骨幹通道網絡和冷鏈物流運行體系、服務體系、監管體系、支撐體系四個體系建設。

第三，從產地、運輸、銷地三方面對補齊冷鏈物流短板，提高全鏈條冷鏈物流綜合服務能力進行部署。第四，針對冷鏈物流重點品項、創新發展、基礎支撐、行業監管四個方面存在的突出問題，提出一系列重點工作任務。第五，提出五方面保障措施，包括加強組織協調、強化政策支持、優化營商環境、發揮協會作用、營造輿論環境。

張江波表示，「規畫」並提出「全國冷鏈食品追溯監管體系建設工程」，依託現有全國進口冷鏈食品追溯管理平台，逐步將內貿冷鏈食品流通納入追溯管理範圍。

中國宣示建設「四橫四縱」八條冷鏈物流骨幹通道，拓展冷鏈物流服務網路覆蓋的廣度和深...
中國宣示建設「四橫四縱」八條冷鏈物流骨幹通道，拓展冷鏈物流服務網路覆蓋的廣度和深度。圖為廣西都安瑤族自治縣的廣西澳都農牧科技有限公司新型全自動化冷鏈加工中心。（新華社）

國務院 中共 供應鏈

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