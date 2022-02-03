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中擴種大豆 強化自給能力 降低對進口貨依賴度

中國新聞組／北京3日電
中國定調要擴大大豆生產，強化自給能力，以免被美國等國家「卡脖子」。（路透）
中國定調要擴大大豆生產，強化自給能力，以免被美國等國家「卡脖子」。（路透）

中共總書記習近平一句「決不能在吃飯這一基本生存問題上讓別人卡住我們的脖子」，也為中國2022年的農村生產政策定調。據去（2021）年12月舉行的中央農村工作會議，國家糧食安全和不發生規模性返貧，是今（2022）年的底線，同時要擴大大豆和油料生產，強化自給能力，降低對進口貨的依賴度。

澎湃新聞報導，中共中央農村工作會議於去年12月26、26日在北京召開，研究部署2022年穩住「三農」（農業、農村、農民）工作基本盤。中國農業農村部農研中心研究員張照新表示，受疫情反覆和國際關係的不確定性的挑戰，國家對糧食安全更加著重強調穩定供應。去年是「三穩」，即穩政策、穩面積、穩產量，今年總體指導思想上是一致的。

張照新表示，今年的中央農村工作會議強調兩個底線：國家糧食安全和不發生規模性返貧。去年中國進口糧食大幅增加，1至11月糧食進口量達到1.51億噸，同比增加了19.7%，創歷史新高。也因此中央農村工作會議強調，糧食生產要穩面積提產能，確保全年糧食產量保持在1.3萬億斤以上，確保不發生規模性返貧，鞏固脫貧農戶的收入，保障農民收入。

張照新表示，近年來，中國大豆和油料的進口依賴度不斷增加，而且進口來源相對集中，未來這兩者穩定供應面臨較大的風險和挑戰。「擴種大豆和油料」是強化自給能力，穩定中國油脂和飼料供給的重要舉措。與此同時，中國仍要增加大豆和油料來源，推動進口多元化，降低對單一國家的依賴，降低各種突發事件的風險。

艾格產投合夥人劉曉東說，大豆和玉米作為飼料的經濟應用比較多。比較重要的大宗農產品裡，大豆是進口依賴度最高的品類，供應豬、雞、牛、水產等養殖業，當養殖行業的產量比較穩定時，中國需要進口約小一億噸的大豆，這種量級的大豆進口，使中國的大豆進口依賴度比較高，在當下雙循環的背景下，穩定、鞏固糧食安全是最重要的一個環節。

根據中國海關數據，2020年中國累計進口大豆1億33萬噸，首次超過1億噸。

劉曉東說，中國的糧食安全戰略中，主糧的安全相對比較穩定，比如水稻小麥的進口依存度基本在1%-5%左右。「穩住了大豆，再穩住玉米，主糧的戰略安全就基本穩住了。」

會議還提出，強化「米袋子」省長負責制、「菜籃子」市長負責制，是城鄉保障糧食和重要農產品供給的重要制度安排。

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