擺脫「大怒神」 中國科技業五大難關待解

電動車也是觀察中國今年科技業發展的指標之一。圖為某知名電動車品牌位於北京市朝陽區的一處超級充電站正在為車輛提供充電服務。（中新社）

在過去一年的官方強力監管下，中國科技產業好像玩「大怒神」，多次從高處直衝地面的不時「暴衝」，使數十億美元市值瞬間蒸發。2022年，在國內監管、國外打壓的夾攻下，中國科技業能否突圍，外媒CNBC分析指出，要先解決中國科技產業面臨的五大問題。

聯合新聞網引述科技新報報導指出，第一個重要問題當然是中國當局對科技業的持續打壓。螞蟻金服2020年11月首次公開募股卻臨時喊卡，之後中國政府祭出許多反壟斷條款及數據保護法，使騰訊、阿里巴巴、美團面臨反壟斷壓力，阿里巴巴股價至今崩跌41%。

再來是半導體。因美中科技戰，迫使中國政府必須各領域本土化，尤其晶片 （芯片）製造。CNBC指出，中國最大芯片代工廠中芯國際落後台積電、三星好幾年，無法製造智慧手機所需晶片；想自己研發，製造高階晶片需要最先進的工具和設備，又都被外國企業把持。中國如何在美國制裁下發展晶片產業，是明年值得關切的重大議題。

第三點是先進技術，目前中國官方主要鎖定人工智慧（AI）和太空 旅行兩大領域，百度等中國科技巨頭也大力投資人工智慧計畫；太空部分，中國官方已發射國際太空站，預計2033年執行首次載人任務，將人送至火星。中國的「另闢戰場」是否真能達成其所稱「邁入航天強國」，也是觀察重點。

第四點是電動車 ，目前中國政府透過補貼和其他有利政策支持電動車發展，促使數以萬計公司進入產業，然而實質產出電動車的公司少之又少。

不過據市調公司Canalys數據顯示，中國身為全球最大電動車市場，今年上半年售出約110萬輛電動車，與2020年一整年銷量相當，市場潛力相當大，目前小米預計2024年大規模生產電動車，百度則與中國汽車製造商浙江吉利Geely合作發展電動車業務。

最後是中國經濟放緩。受中國電力短缺、恒大債務危機等影響，中國經濟成長速度變慢，連帶影響企業財報，阿里巴巴已降低下一財年財測目標，騰訊戰略長James Mitchell也在財報會議坦言，廣告業務受外在環境挑戰，以及某些關鍵廣告法規影響，最近幾季仍會表現疲軟。