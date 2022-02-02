擺脫「大怒神」 中國科技業五大難關待解
在過去一年的官方強力監管下，中國科技產業好像玩「大怒神」，多次從高處直衝地面的不時「暴衝」，使數十億美元市值瞬間蒸發。2022年，在國內監管、國外打壓的夾攻下，中國科技業能否突圍，外媒CNBC分析指出，要先解決中國科技產業面臨的五大問題。
聯合新聞網引述科技新報報導指出，第一個重要問題當然是中國當局對科技業的持續打壓。螞蟻金服2020年11月首次公開募股卻臨時喊卡，之後中國政府祭出許多反壟斷條款及數據保護法，使騰訊、阿里巴巴、美團面臨反壟斷壓力，阿里巴巴股價至今崩跌41%。
再來是半導體。因美中科技戰，迫使中國政府必須各領域本土化，尤其晶片（芯片）製造。CNBC指出，中國最大芯片代工廠中芯國際落後台積電、三星好幾年，無法製造智慧手機所需晶片；想自己研發，製造高階晶片需要最先進的工具和設備，又都被外國企業把持。中國如何在美國制裁下發展晶片產業，是明年值得關切的重大議題。
第三點是先進技術，目前中國官方主要鎖定人工智慧（AI）和太空旅行兩大領域，百度等中國科技巨頭也大力投資人工智慧計畫；太空部分，中國官方已發射國際太空站，預計2033年執行首次載人任務，將人送至火星。中國的「另闢戰場」是否真能達成其所稱「邁入航天強國」，也是觀察重點。
第四點是電動車，目前中國政府透過補貼和其他有利政策支持電動車發展，促使數以萬計公司進入產業，然而實質產出電動車的公司少之又少。
不過據市調公司Canalys數據顯示，中國身為全球最大電動車市場，今年上半年售出約110萬輛電動車，與2020年一整年銷量相當，市場潛力相當大，目前小米預計2024年大規模生產電動車，百度則與中國汽車製造商浙江吉利Geely合作發展電動車業務。
最後是中國經濟放緩。受中國電力短缺、恒大債務危機等影響，中國經濟成長速度變慢，連帶影響企業財報，阿里巴巴已降低下一財年財測目標，騰訊戰略長James Mitchell也在財報會議坦言，廣告業務受外在環境挑戰，以及某些關鍵廣告法規影響，最近幾季仍會表現疲軟。
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