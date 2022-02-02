我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1日連傳2起校園槍擊 釀3死 校警殉職1學生喪命

「納粹屠殺無關種族」 琥碧戈柏失言 停職2周

擺脫「大怒神」 中國科技業五大難關待解

中國新聞組／北京2日電
電動車也是觀察中國今年科技業發展的指標之一。圖為某知名電動車品牌位於北京市朝陽區的一處超級充電站正在為車輛提供充電服務。（中新社）
電動車也是觀察中國今年科技業發展的指標之一。圖為某知名電動車品牌位於北京市朝陽區的一處超級充電站正在為車輛提供充電服務。（中新社）

在過去一年的官方強力監管下，中國科技產業好像玩「大怒神」，多次從高處直衝地面的不時「暴衝」，使數十億美元市值瞬間蒸發。2022年，在國內監管、國外打壓的夾攻下，中國科技業能否突圍，外媒CNBC分析指出，要先解決中國科技產業面臨的五大問題。

聯合新聞網引述科技新報報導指出，第一個重要問題當然是中國當局對科技業的持續打壓。螞蟻金服2020年11月首次公開募股卻臨時喊卡，之後中國政府祭出許多反壟斷條款及數據保護法，使騰訊、阿里巴巴、美團面臨反壟斷壓力，阿里巴巴股價至今崩跌41%。

再來是半導體。因美中科技戰，迫使中國政府必須各領域本土化，尤其晶片（芯片）製造。CNBC指出，中國最大芯片代工廠中芯國際落後台積電、三星好幾年，無法製造智慧手機所需晶片；想自己研發，製造高階晶片需要最先進的工具和設備，又都被外國企業把持。中國如何在美國制裁下發展晶片產業，是明年值得關切的重大議題。

第三點是先進技術，目前中國官方主要鎖定人工智慧（AI）和太空旅行兩大領域，百度等中國科技巨頭也大力投資人工智慧計畫；太空部分，中國官方已發射國際太空站，預計2033年執行首次載人任務，將人送至火星。中國的「另闢戰場」是否真能達成其所稱「邁入航天強國」，也是觀察重點。

第四點是電動車，目前中國政府透過補貼和其他有利政策支持電動車發展，促使數以萬計公司進入產業，然而實質產出電動車的公司少之又少。

不過據市調公司Canalys數據顯示，中國身為全球最大電動車市場，今年上半年售出約110萬輛電動車，與2020年一整年銷量相當，市場潛力相當大，目前小米預計2024年大規模生產電動車，百度則與中國汽車製造商浙江吉利Geely合作發展電動車業務。

最後是中國經濟放緩。受中國電力短缺、恒大債務危機等影響，中國經濟成長速度變慢，連帶影響企業財報，阿里巴巴已降低下一財年財測目標，騰訊戰略長James Mitchell也在財報會議坦言，廣告業務受外在環境挑戰，以及某些關鍵廣告法規影響，最近幾季仍會表現疲軟。

電動車 晶片 太空

上一則

香港「貓哥」組義工環保團 上山下海撿垃圾

下一則

港群育學校當主流教育「加油站」助被放棄的孩子再出發

延伸閱讀

蘋果攻電動車 2年前就動作

蘋果攻電動車 2年前就動作
「缺芯」持續發酵 中國企業掀「跨界造芯」

「缺芯」持續發酵 中國企業掀「跨界造芯」
不讓福特專美於前 通用Silverado EV純電皮卡亮相CES

不讓福特專美於前 通用Silverado EV純電皮卡亮相CES
電動車爭霸 豐田、大眾拚轉型「會類似蘋果一夕崛起」

電動車爭霸 豐田、大眾拚轉型「會類似蘋果一夕崛起」

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
東莞康華醫院餐廳橫幅寫著「虎虎生威迎新年，手術室裡全是錢！」，引發熱議 。（取材自南方plus）

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

2022-01-27 09:00
中美混血兒谷愛凌(Eileen Gu)是今年中國冬奧奪金的大熱門。(美聯社)

中美混血滑雪選手谷愛凌攬23項代言 逾250萬美元

2022-01-26 14:47
香港特區行政長官林鄭月娥27日在記者會上宣布，鑑於疫情嚴峻，香港現行所有防疫措施將延長兩周至2月17日，並暫停全港所有學校面授課堂至2月21日。但她以「始作俑者」形容中國大陸採取「動態清零」的疫情防控策略，引發側目。香港中通社

港特首林鄭月娥：北京才是「動態清零」的「始作俑者」

2022-01-27 20:09

超人氣

更多 >
「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任
男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光
口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩
女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事
法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回