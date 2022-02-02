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就業扯後腿 學者警告：疊加經濟下行壓力

中國新聞組／北京2日電
學者指出，今年預計大學畢業生人數為1076萬人，增量167萬人，遠遠超過2021年35萬人增量和該指標值此前十年約30萬人的均值。再疊加了新的經濟下行壓力。圖為2020年北京外國語大學畢業典禮。（新華社）
學者指出，今年預計大學畢業生人數為1076萬人，增量167萬人，遠遠超過2021年35萬人增量和該指標值此前十年約30萬人的均值。再疊加了新的經濟下行壓力。圖為2020年北京外國語大學畢業典禮。（新華社）

中國今年的經濟情勢，國內學者也不太看好。北京大學教授盧鋒直指，中國勞動力市場和就業在經濟波動中恢復尚不夠充分，對居民收入和消費增長產生制約和拖累作用。中國經濟運行面臨明顯下行壓力，過去兩年的經濟結構凸顯內需尤其消費相對不足，加上大學生畢業生人數將創紀錄成長，「2022年就業形勢不容樂觀」。

觀察者網報導，盧鋒現任北大國家發展研究院金光經濟學講席教授。他日前出席北大國家發展研究院舉行的第6屆「國家發展論壇」時，在其中的宏觀經濟形勢展望暨第59次經濟觀察報告會中做了上述表示。

盧鋒談到中國失業率時表示，2020年宏觀經濟的相對衰退是「改革開放時期所罕見甚至僅見」，失業率水平卻比21世紀以來的兩次高峰值略低。在疫情期間失業率升高下，失業金領取金額大幅上升正常合理，但實際上失業金領取人數占登記失業人數比率反而略下降，這些顯然仍有需要進一步完善之處。

盧鋒說，中國目前宏觀經濟與就業之間存在相互制約關係，就業恢復不充分勢必影響收入和消費，進而拖累經濟成長。而消費成長相對疲弱的關鍵原因，是收入增長不及預期，這又與就業恢復不充分密切相關。

至於2022年就業形勢可能不容樂觀，他指出，一是近年大學生畢業生主要是大概1500萬的潛在新增就業量，今年預計大學畢業生人數為1076萬人，增量167萬人，遠遠超過2021年35萬人增量和該指標值此前十年約30萬人的均值。再疊加了新的經濟下行壓力，2022年宏觀經濟穩增長任務重，因而實現充分就業目標壓力較大。

盧鋒建議，因應就業困難形勢，需從宏觀經濟政策和促進就業政策兩方面入手；面對經濟下行壓力，需採取積極取向的貨幣、財政、結構政策，著力穩定宏觀經濟大盤。針對明年高校畢業生超過千萬的特殊形勢，應適度擴大某些專業的研究生招生規模，充實醫療健康、人工智能、先進製造等朝陽行業未來人力資源。

盧鋒並建議，應確實總結疫情期經濟政策實踐經驗，實現高質量發展目標，有關部門在實施必要加強管制政策時，也需統籌兼顧優先就業與更高水平充分就業方針。可考慮對低收入居民和失業人口發放較大規模收入補貼，以加強失業救濟的民生托底作用。

就業 疫情 失業金

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