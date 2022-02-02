中國「清零」雙面刃 虎年經濟藏「低速」變數？

幾乎穩坐第三任期的習近平，2022年的開春考驗，就是2月在北京舉行的冬奧，美國目前已表示會外交抵制。（路透）

中國積極部署的「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP ）已於今年起生效。官方稱RCEP將成為中國外貿增長的加速器和新引擎。不過有專家認為，中國今年若在對外關係不見突破，新冠疫情 仍堅持「清零」，所帶來的雙面刃效應，恐使中國經濟再面臨30年來低速成長。

據經濟日報報導，RCEP剛生效，多地就迎來首單首票潮。報導並引述商務部國際貿易經濟合作研究院研究員徐德順說，RCEP將為全球經貿秩序重塑注入新動能。

但中國經濟真會因此而加速成長嗎？天下雜誌分析指出，中國官方宣稱，還有兩件大事，才是檢驗中國「開放」的關鍵。一是下半年的第20次全國代表大會，更大的變數還在2月的冬季奧運來臨，以及死守「清零」的防疫政策。

報導指出，從2019年武漢爆發疫情至今兩年餘，中國仍秉持「清零」政策，內部陸續傳出地方管理手段粗暴。但「清零」也是經濟雙面刃，因為這項政策大大限制了跨省人流、影響消費，這對寄託用內需拉動經濟成長的中國來說，不是好消息。

中美貿易戰後遇大疫之年，一度讓出口表現在國際舞台上一枝獨秀，但消費不振，才是中國經濟轉型的痛點。按照目前國際機構和主要投資銀行的預估，中國2022年的經濟成長將低於2021年，甚至可能比5%更低。

瑞士銀行首席中國經濟學家汪濤也直指，如果中國持續「清零」政策、加上房地產活動出現更大程度的下跌，2022年的GDP成長率可能會降到4%，成為30年來第二低。

此外，中國對企業的強制監管升級，且絲毫沒有放鬆地方政府的負債和融資水平，「如果中國的地方政府無法或不再支持本地企業，整個經濟的大龍頭將受到很大挑戰」，香港大學亞洲環球研究所所長陳志武預測，今年基本監管方向不會變，但技術官員會發揮更大的作用。

曾是帶動中國經濟成長的房地產業，在北京強力打房下，2022年預計會持續萎縮，甚至可能波及地方財政。（Getty Images）

中美關係也將左右中國企業的發展。「距離美國『外國公司問責法案』正式實施愈來愈近，這個法案可能導致某幾個、甚至整體中概股，因為審計爭端，而進入退市審核期」，摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅說。

而經濟政策推動的一個更大的背景，是今年下半年舉行的二十大「維穩大戲」。據了解，中共總書記習近平 可邁入第三任期，若再執政5年，習近平的任期長度將僅次於毛澤東。新一批的政治局常委布局也會躍上檯面。而經濟風險可能由於如此大規模的政權梯隊布局，而產生意想不到的變化。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強的預估是，中國的經濟成長有望在2022年第2季恢復，2022年下半年成長動能更明顯，「會為二十大創造出更好的宏觀經濟和就業環境」。