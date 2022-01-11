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生前說原諒同學…9歲女被撞倒亡 父手抖簽字捐7器官

中國新聞組／北京11日電
9歲女童黃雅彤。（取材自封面新聞）
9歲女童黃雅彤。（取材自封面新聞）

「她胳膊下垂著，耷拉著腦袋被老師半托半扶著帶進辦公室。撞倒她的同學被找來後，她說原諒他了。」廣西欽州的黃欽哽咽說，3個月前，9歲的女兒黃雅彤在樓道被同學撞倒，下午返回學校上課期間倒地不起，送醫後因閉合性顱腦損傷和腦疝死亡。

老師將黃雅彤扶回辦公室。（取材自封面新聞）
老師將黃雅彤扶回辦公室。（取材自封面新聞）

封面新聞報導，事發當日上午11時左右，學生們興奮地跑出教室去上體育課，黃雅彤被一名同學撞倒，頭部撞在牆上，當場暈倒後被體育老師扶到辦公室。

來源：YouTube

下午2時48分黃欽接到班主任電話，說孩子可能肚子疼，廁所蹲了20多分鐘，有嘔吐跡象。3時30分，趕到學校的黃欽看到女兒躺在教室辦公室地上，已經叫不醒。

「我查看監控，看到她被老師半托半扶著帶進辦公室。班主任沖了一杯紅糖水給她，詢問她有沒有不舒服，她搖了搖頭。老師把那個撞倒她的同學叫到了辦公室，問她是不是原諒同學了，她說原諒了。」

「我跟女兒說了兩句話，她說她中午忘記吃飯了。這是她留給我的最後一句話。我摸了下孩子，發現她耳朵上方的腦袋有雞蛋大一個包。我當時幾乎瘋了，罵老師們為什麼沒有發現。趕緊抱著孩子跑到車上餵水，她已經不會吞嚥了。」黃欽說，他趕到學校之前老師已經叫了救護車，車一直沒到，他情急之下自行開車將孩子送到最近的婦幼醫院，拍片顯示孩子腦內出血，醫院無法做開顱手術。

據報導，孩子被轉院到市人民醫院，腦出血量持續增加。當晚，孩子被轉到南寧市第一人民醫院。10月29日，9歲的黃雅彤搶救無效死亡。

女童死亡證明。（取材自封面新聞）
女童死亡證明。（取材自封面新聞）

「器官捐獻專家說眼角膜、心臟、腎和肝，一共有七個器官可以用來救別人。取器官那天，醫生說器官都匹配成功了，當天就有一場移植手術。我不想當被人稱讚的英雄，我只想讓女兒的心臟可以繼續跳動，用另一種方式繼續活在這個世上。」黃欽說，他簽字的時候哭得手抖，從來沒想過捐獻器官的事會發生在自己頭上，也不知道女兒會不會同意，孩子生前活潑可愛的樣子一直在眼前出現。

「我覺得學校是有過失的，孩子摔倒之後沒有及時發現傷情。她頭骨上腫那麼大一個包，都沒人發現，直到四個小時之後才通知家長，錯過了救治。」黃欽說，事後學校提出了25萬人民幣（約3.9萬美元）的撫慰金，他認為數額太低對不起女兒，沒有接受。

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