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手繪紙幣的買麵大爺去世 麵店老闆嘆：等不到人了

中國新聞組／北京11日電
鄭祖龍用手繪紙幣買麵條。（取材自瀟湘晨報）
鄭祖龍用手繪紙幣買麵條。（取材自瀟湘晨報）

浙江溫州有一位困苦大爺經常上麵店買麵條，有時沒錢還會用手繪的紙幣來「買」，麵店老闆非但沒拒絕，還在社交平台發布「困難大爺買麵條」系列短視頻記錄這一切。不過，日前傳出買麵大爺因車禍意外離世，麵店老闆宣布短視頻「全劇終」，這一系列也在更新138集後永遠停更。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，「困難大爺買麵條」系列短視頻的主人公為名叫鄭祖龍，居住在浙江省溫州市蒼南縣鳳池鄉。10年前，鄭祖龍第一次到縣裡老街菜市場「礬山鮮麵店」買麵條。老闆李國色說，那個時候大爺穿得破破爛爛的，無法正常交流，只是想要一點麵條，將髒髒的1、兩塊零錢遞給了李國色的爸爸，自己的爸爸就給大爺裝了一袋麵條。

李國色說，「為了延續我爸爸以前做的好事，這幾年以來我們一直都這樣照顧大爺。以前大爺都是在外面流浪，有東西撿一點吃，老大爺就是為了填飽肚子來這裡買麵條，有錢的時候手裡拿著1、2塊零錢站在我們店鋪旁邊的角落那裡等，等著我們給他拿麵條，也不打攪我們，很客氣的。」

最開始的時候，鄭祖龍每次都是拿著1、2塊零錢來李國色店裡買麵條。五年前菜市場拆遷重建後，大爺沒錢的時候開始用自己手繪的紙幣來「買」麵條。李國色笑著說：「第一次收到的時候我老婆在笑，因為像小孩子畫的一樣，後來越畫越漂亮。」

2020年12月，李國色發布的「流浪大爺用手繪錢幣買麵條」的視頻被媒體關注後，蒼南縣民政局才找到了鄭祖龍的家，「我認識7、8年，本來以為他是流浪老人，不知道他住哪裡，民政局找到大爺家裡我才知道。」李國色說道。縣裡了解到真實情況後，李國色被評為「最美蒼南人」，被獎勵了3000元，李國色將獎金全部花在了鄭祖龍身上。

1月7日，鄭祖龍在去往老街菜市場的路上遭遇車禍去世。李國色說：「人的生命好脆弱，我是看到別人私信我才知道，我每天抬頭算好了時間等大爺，現在抬頭看不到了。」

「困難大爺買麵條」系列短視頻宣布「全劇終」。（取材自瀟湘晨報）
「困難大爺買麵條」系列短視頻宣布「全劇終」。（取材自瀟湘晨報）
李國色發布的「困難大爺買麵條」短視頻。（取材自瀟湘晨報）
李國色發布的「困難大爺買麵條」短視頻。（取材自瀟湘晨報）

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