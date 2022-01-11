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前主帥郎平新身分 加入中國女排選帥專家組

中國新聞組／北京11日電
郎平。(取材自北京青年報)
郎平。(取材自北京青年報)

郎平卸任中國女排主帥之後，誰將成為她的繼任者備受關注。中國排球協會10日公告選聘新一任女排主教練。值得注意的是，前女排主教練陳忠和和郎平均出現在選聘專家小組中，協助選拔新任主教練。值得注意的是，郎平加入選帥專家組，也意味著她不會重返中國女排帥位。

北京青年報報導，中國女排在2016年里約奧運會時重返巔峰，在郎平的率領下，這支新老搭配的隊伍成功拿到了奧運冠軍。在2021年東京奧運上，郎平在小組賽最後一戰後含淚與女排姑娘擁抱告別並向民眾道歉的一幕，至今仍令人唏噓。

郎平離開後，目前中國女排處於群龍無首的狀態。朱婷已出國治療傷病，劉曉彤、顏妮等老將選擇退役離開了賽場。雖然女排的框架還在，但從整體來看，女排新銳的能力還有很大欠缺，需要抓緊時間進一步打磨。

中國排協10日發布公告選聘新一任女排主教練，帶隊完成2022年杭州亞運會、2022年世錦賽、2023年世界杯和2024年巴黎奧運會的備戰參賽任務。

女排主教練選聘工作領導小組由國家體育總局及排協領軍，匯集了體育學界人士、記者等人士。其中，前中國女排主教練陳忠和以及郎平也出現在名單中，兩人的專業能力也將有利於中國女排的傳承。

人民日報評論指出，東京奧運會遭遇挫折，帶隊八年的主帥郎平卸任，讓很多人愈加關心中國女排的未來之路怎麽走。誰坐在主帥位子，必然承受各方巨大的壓力。從媒體到廣大球迷，在充分關心女排之餘，也應理性看待選帥結果，給予這支隊伍更多耐心、創造更寬容的環境。

陳忠和 。(取材自北京青年報)
陳忠和 。(取材自北京青年報)
郎平先前率領中國女排出戰畫面。（Getty Images）
郎平先前率領中國女排出戰畫面。（Getty Images）

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