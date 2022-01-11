鼓勵生育 大北農員工生3胎獎9萬元 男女均可

大北農推出鼓勵員工優育方案，生三胎獎9萬元。圖為示意圖。（新華社）

日前盛傳農牧業上市公司大北農推出鼓勵員工優育方案，從2022年1月1日起執行：一、產假：第一胎在國家標準上加一個月，第二胎加三個月，第三胎12個月。二、第一胎獎勵3萬元人民幣(約4706美元)，第二胎6萬元，第三胎9萬元。三、準男性員工陪產假九天。大北農集團黨委副書記張國平10日證實確有此事。

第一財經報導，張國平10日表示，一是為了響應國家政策，鼓勵生育。二是基於提高員工的福利 待遇方面，走向共同富裕的考慮。男性和女性員工都能享受，只是男性員工沒有休產假的福利。

大北農集團官網資料介紹，大北農集團產業布局涵蓋飼料動保科技產業、養豬科技產業、作物科技產業、農業互聯網多個領域，擁有近2萬名員工。2010年，在深圳證券 交易所掛牌上市。據本月4日發布的「2021年12月份生豬銷售情況簡報」，2021年12月大北農控股及參股公司銷售生豬45.35萬頭，銷售收入7.97億元。

關於延長產假對企業的影響方面，張國平表示，女性員工生三胎延長產假，雖然會在一定程度上影響工作，但是有辦法可以解決。如果工作量不大，可以讓部門里其他員工分攤一下，或是招聘新人。

值得注意的是，大北農也是近期發文鼓勵生育的又一家大型企業。2021年12月30日，互聯網大企業快手當天發布內部信宣布調整員工福利。具體包括減少房補、取消免費三餐，並新增生育獎金，分別為1000元、2000元和3000元三個等級。

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授分析說，這兩家大企業自主積極制定鼓勵生育的措施，用實際行動支持三孩生育政策，落實中央關於優化生育政策的決策部署，不論金額多少，力度多大，都應給予充分肯定。對國家民族發展來說，兩家企業的行為，也應該被看作為是落實企業社會責任的積極表現。