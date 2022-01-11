印錢生娃？ 媒體酸：「任澤平式」譁眾取寵
為了提振生育率，任澤平拋「印鈔生娃」建議，引發「譁眾取寵」批評。學者指出，現今養育孩子成本高、負擔重，「發一筆錢」急功近利的政策不利於人口穩定健康發展，「 不要以為錢能解決一切問題」。媒體評論指出，任澤平作為當下典型的「網紅經濟學家」，博取公眾眼球的能力日益精進。
澎湃新聞報導，暨南大學經濟學院、經濟與社會研究院院長馮帥章認為，不管是結婚還是生育，首先要尊重個人和家庭的選擇權。「如果覺得生育率低，就砸錢讓大家生孩子，我覺得本身就是對人的一種不尊重」。政策應該做的，是營造良好的婚姻友好、家庭友好、生育友好的社會。
新京報報導，國民經濟研究所副所長王小魯更是直指，不能什麽問題都要在貨幣政策上打主意。如果各種部門政策都由貨幣政策來承擔的話，必然會損害經濟的穩定和長期發展。
生育率低的重要原因是中等收入和低收入群體的生活成本和養育孩子的成本高、負擔重，特別是加上高房價高房租的壓力，靠發一筆錢刺激不能解決這些問題。
新浪網新聞評論則指出，任澤平所發布的「解決低生育的辦法找到了--中國生育報告」，「亮點」實在太多，以至於這篇所謂的中國生育報告，與其說是決策建議，不如說是熱搜關鍵詞集合。
「宏觀調控和人口政策的制定，是一項科學精密的決策過程，而不是『任澤平式』的譁眾取寵。它理應建立在對個體選擇和生活方式的尊重之上，並且需要權衡利弊、考慮多方面因素並作出對未來的精準洞察。」
「提出這樣的雷人建議，使得他的專業性大打折扣……缺乏常識的公共建議，只能說就是為了博取流量、有意為之了。」上述新聞評論還開酸：還好，任澤平說了不算。
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