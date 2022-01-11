我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇被控「入境申報不實」 案情恐再轉彎

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

印錢生娃？ 媒體酸：「任澤平式」譁眾取寵

中國新聞組／北京11日電
為了提振生育率，經濟學者任澤平提出「印錢生娃」論。（路透資料照片）
為了提振生育率，經濟學者任澤平提出「印錢生娃」論。（路透資料照片）

為了提振生育率，任澤平拋「印鈔生娃」建議，引發「譁眾取寵」批評。學者指出，現今養育孩子成本高、負擔重，「發一筆錢」急功近利的政策不利於人口穩定健康發展，「 不要以為錢能解決一切問題」。媒體評論指出，任澤平作為當下典型的「網紅經濟學家」，博取公眾眼球的能力日益精進。

澎湃新聞報導，暨南大學經濟學院、經濟與社會研究院院長馮帥章認為，不管是結婚還是生育，首先要尊重個人和家庭的選擇權。「如果覺得生育率低，就砸錢讓大家生孩子，我覺得本身就是對人的一種不尊重」。政策應該做的，是營造良好的婚姻友好、家庭友好、生育友好的社會。

新京報報導，國民經濟研究所副所長王小魯更是直指，不能什麽問題都要在貨幣政策上打主意。如果各種部門政策都由貨幣政策來承擔的話，必然會損害經濟的穩定和長期發展。

生育率低的重要原因是中等收入和低收入群體的生活成本和養育孩子的成本高、負擔重，特別是加上高房價高房租的壓力，靠發一筆錢刺激不能解決這些問題。

新浪網新聞評論則指出，任澤平所發布的「解決低生育的辦法找到了--中國生育報告」，「亮點」實在太多，以至於這篇所謂的中國生育報告，與其說是決策建議，不如說是熱搜關鍵詞集合。

「宏觀調控和人口政策的制定，是一項科學精密的決策過程，而不是『任澤平式』的譁眾取寵。它理應建立在對個體選擇和生活方式的尊重之上，並且需要權衡利弊、考慮多方面因素並作出對未來的精準洞察。」

「提出這樣的雷人建議，使得他的專業性大打折扣……缺乏常識的公共建議，只能說就是為了博取流量、有意為之了。」上述新聞評論還開酸：還好，任澤平說了不算。

貨幣 低收入 房價

上一則

鼓勵生育 大北農員工生3胎獎9萬元 男女均可

下一則

印鈔生娃? 學者促人行多印2兆元 10年多生5000萬孩子

延伸閱讀

找到解決少子化辦法？中國學者：多印2兆元人民幣鈔票

找到解決少子化辦法？中國學者：多印2兆元人民幣鈔票
世衛組織和St. Jude兒童研究醫院共同努力大幅增加全球兒童癌症藥物的獲取

世衛組織和St. Jude兒童研究醫院共同努力大幅增加全球兒童癌症藥物的獲取
世衛組織和 St. Jude 兒童研究醫院共同努力，大幅增加全球兒童癌症藥物的獲取 有史以來對低收入和中等收入國家兒童癌癥藥物的最大財政承諾

世衛組織和 St. Jude 兒童研究醫院共同努力，大幅增加全球兒童癌症藥物的獲取 有史以來對低收入和中等收入國家兒童癌癥藥物的最大財政承諾

搬家公司U-Haul：德州遷入最多 加州墊底

搬家公司U-Haul：德州遷入最多 加州墊底

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
圖為劉思齊2008年的照片。（中新社）

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

2022-01-07 23:26
貨車駕駛因相信導航，誤闖峭壁公路，衝破護欄，車頭卡在峭壁三天才脫困。（取材自極目新聞）

跟導航走 貨車衝破護欄掛峭壁3天脫困 司機以為完蛋了

2022-01-05 09:00

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑