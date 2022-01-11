印錢生娃？ 媒體酸：「任澤平式」譁眾取寵

為了提振生育率，經濟學者任澤平提出「印錢生娃」論。（路透資料照片）

為了提振生育率，任澤平拋「印鈔生娃」建議，引發「譁眾取寵」批評。學者指出，現今養育孩子成本高、負擔重，「發一筆錢」急功近利的政策不利於人口穩定健康發展，「 不要以為錢能解決一切問題」。媒體評論指出，任澤平作為當下典型的「網紅經濟學家」，博取公眾眼球的能力日益精進。

澎湃新聞報導，暨南大學經濟學院、經濟與社會研究院院長馮帥章認為，不管是結婚還是生育，首先要尊重個人和家庭的選擇權。「如果覺得生育率低，就砸錢讓大家生孩子，我覺得本身就是對人的一種不尊重」。政策應該做的，是營造良好的婚姻友好、家庭友好、生育友好的社會。

新京報報導，國民經濟研究所副所長王小魯更是直指，不能什麽問題都要在貨幣 政策上打主意。如果各種部門政策都由貨幣政策來承擔的話，必然會損害經濟的穩定和長期發展。

生育率低的重要原因是中等收入和低收入 群體的生活成本和養育孩子的成本高、負擔重，特別是加上高房價 高房租的壓力，靠發一筆錢刺激不能解決這些問題。

新浪網新聞評論則指出，任澤平所發布的「解決低生育的辦法找到了--中國生育報告」，「亮點」實在太多，以至於這篇所謂的中國生育報告，與其說是決策建議，不如說是熱搜關鍵詞集合。

「宏觀調控和人口政策的制定，是一項科學精密的決策過程，而不是『任澤平式』的譁眾取寵。它理應建立在對個體選擇和生活方式的尊重之上，並且需要權衡利弊、考慮多方面因素並作出對未來的精準洞察。」

「提出這樣的雷人建議，使得他的專業性大打折扣……缺乏常識的公共建議，只能說就是為了博取流量、有意為之了。」上述新聞評論還開酸：還好，任澤平說了不算。