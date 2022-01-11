印鈔生娃? 學者促人行多印2兆元 10年多生5000萬孩子

為了提振生育率，經濟學者任澤平提出「印錢生娃」論。圖為福建省婦產醫院。（中新社）

針對少子化問題，中國經濟學者任澤平在微博上發文表示，建議人民銀行多印2兆元人民幣（約3151億美元），十年時間內民間會多生5000萬個孩子，解決人口老齡化問題，而且不增加老百姓、企業和地方負擔，現在只有這個辦法最務實有效可行。任澤平言論引爆網民熱議，但不少人嗤之以鼻。

澎湃新聞報導，澤平宏觀10日發布「解決低生育的辦法找到了──中國生育報告」，報告表示，根據調查顯示，低生育的主要原因是生養孩子成本太高、房價 太高，占比分別為41.5%、27.2%，因此，降低生育養育成本是主要出路，建立鼓勵生育基金的支持率高達66.5%。

中國經濟學家任澤平。（取材自微博）

報告指出，根據發達國家經驗，鼓勵生育資金大部分來自中央政府，地方政府提供額外補貼，設立專門機構建立鼓勵生育體系。大多數的研究發現，定期的現金補貼對於生育的影響有正向作用。當前最重要的是由中央和地方政府設立「鼓勵生育基金」，從根本上解決地方政府沒錢、企業和個人負擔過重的問題，支持生育家庭現金補貼、個稅抵扣、企業所得稅減免、購房租房補貼、建設托兒所等，這在OECD國家行之有效、能夠改善生育率。

報告建議，設計可以參考棚戶區改造工程和人行碳減排支持工具，最終由人行印錢，不增加地方政府赤字和企業負擔，讓更多的年輕人生得起、養得起、敢生。

報告稱，「過去我們印鈔票刺激房地產，留下高房價。如果轉變為印鈔票鼓勵生育，將在未來留下一批年輕人，為愛而生，醞釀下一個希望，生就對了。」

對此，不少網友表達了意見，有網友說：「這憑空多印出來的2兆本身就是對購買力的剝奪，就是在製造通貨膨脹 ，收取隱形鑄幣稅。加重老百姓，企業和地方的負擔啊。」

還有網友指出，「憑空印錢讓你去花會造成物價上漲，新聞天天都在譴責美國多印了錢造成了通貨膨脹，因為美元通貨膨脹讓全世界消化，中國沒有那個能力，只能讓國內老百姓承擔。」

據了解，任澤平早年曾任職國務院發展研究中心宏觀部研究室副主任，2014年5月辭職，加盟國泰君安宏觀團隊，曾因喊出「黨給我智慧給我膽，5000點不是夢」而聲名大噪。2016年6月，任澤平離職國泰君安入職方正證券；一年後，任澤平又加盟恒大集團 擔任首席經濟學家（副總裁級）兼恒大經濟研究院院長；去年3月，任澤平離職恒大，出任東吳證券首席經濟學家至今。

另據紅星新聞報導，任澤平在微博最新回應稱，這個建議不是臨時起意，是經過長年的研究探索和國際經驗比較出來的，是經過科學論證的。鼓勵生育基金，印鈔生娃，初聽很勁爆，細想很有道理。

任澤平指出，2兆專款專用。短期有助於拉大需求、穩增長，長期有助於社會活力、經濟長期健康發展。此舉不會引發通貨膨脹和房價上漲。