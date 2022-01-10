疫情嚴峻 天津全市即日起暫停旅遊活動

天津即日起暫停開展旅行社旅遊業務活動。（取材自天津廣播）

中國天津本土疫情 嚴峻，當地官方要求，即日起，天津市暫停開展旅行社旅遊業務活動，立即暫停全市旅行社及線上旅遊企業在本市行政區域內組團旅遊業務；立即暫停全市旅行社及線上旅遊企業經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

據天津市文化和旅遊局網站消息指出，因天津市部分區域調整為中高風險地區，按照中國文化和旅遊部跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制和「旅行社新冠肺炎 疫情防控工作指南（第三版）」有關要求，根據天津市當前疫情形勢和防控工作需要，即日起，天津市暫停開展旅行社旅遊業務活動。

官方指出，要督促旅行社及線上旅遊企業依法妥善處置遊客行程調整和退團退費等事宜，嚴格遵守團隊所在地區疫情防控要求，加強在途團隊遊客疫情防控工作，強化遊客健康監測和安全管理。

另一方面，9日下午2點50分開始，中國鐵路部門暫停發售天津市管轄範圍內各車站至北京 市管轄範圍內各車站的車票，京津城際列車天津站、天津西站除外。

截至目前，10日至23日，天津所有進京車票均已售罄或停售。而北京至天津的車票販售正常。

天津9日新增21例本土確診病例，均在津南區。新增2例本土無症狀感染者。截至9日，天津市累計確診病例為172例。