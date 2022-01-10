月薪5000 遲到3次被扣3000？合肥老闆曬證據反擊

「許總」在視頻中列舉與小程的聊天截圖。（取材自瀟湘晨報）

安徽合肥小伙「小程」聲稱因遲到三次被公司扣款3000元而引發網友關注，媒體採訪求證時遭公司負責人「許總」罵「滾蛋」再推升了此事的受關注度。事件主角之一的「許總」8日深夜在短視頻平台發聲反擊，指小程經常以喝酒、找貓等各種理由上班遲到，經常早退曠工，公司曾多次打電話提醒催促其上班。

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安徽合肥小伙「小程」聲稱因遲到三次被公司扣款3000元而引發網友關注，媒體採訪求證時遭公司負責人「許總」罵「滾蛋」，再推升了此事的受關注度。自稱事件主角之一的「許總」8日深夜在短視頻平台秀出多張截圖反擊，指小程經常以喝酒、找貓等各種理由上班遲到、早退、曠工。

合肥小伙小程。（視頻截圖） 名為「許總子任生物」的用戶在短視頻平台發聲，稱自己是此次事件中安徽子任生物科技有限公司的許總。（取材自瀟湘晨報）

小程指出，2021年11月，他因家裡有事曾遲到三次，每次約1小時左右。小程後來在12月3日離職。按公司規定，該月月底應結算11月的工資。小程本來認為自己應領到5000多元，實際卻只拿到了2017元。原來是因他三次遲到被扣了3000元，等於遲到一次被扣了1000元。

1月8日晚上10點51分，名為「許總子任生物」的用戶在短視頻平台發聲，稱自己是此次事件中的許總，並出示許多與小程的聊天截圖。包括2021年11月4日晚，許總微信 詢問小程，得到回答「喝酒呢」，許總囑咐「喝吧，明天別遲到哈」。

「許總」在視頻中列舉與小程的聊天截圖。（取材自瀟湘晨報）

而在2021年11月8日的聊天截圖中，10:02許總打電話給小程通話17秒，12:56許總再次撥電話無人接聽，並詢問「可到公司了？」13:40再次撥打電話無人接聽。小程回稱「偏頭疼在家躺著呢，吃飯都沒法嚼，這一個電話一個電話打的公司未免太關心我了，死也得死在公司是吧。今天去不了，公司覺得我能好我明天正常去，公司覺得我好不了就通知我一聲。」

「許總」在視頻中列舉與小程的聊天截圖。（取材自瀟湘晨報）

另一個截圖中，2021年11月14日小程因身體原因未上班；2021年11月17日，許總再次提醒小程「明早不要遲到」；2021年11月20日，小程因找不到貓未上班；2021年在11月23日11:47、12:08多次提醒小程上班。

報導指出，合肥市勞動監察部門已介入調查，工作人員表示，合同上的工資是1600元，不違反最低工資，「如果真的（遲到一次扣1000），那肯定是不符合規定的」。法律界人士也指出，公司規章制度必須合理合法並告知員工，月薪4800元，遲到一次扣除1000元明顯過高。