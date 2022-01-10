天津疫情蔓延校園、託管班 感染者多是中小學生

天津此輪本土新增病例和感染者多數是中小學生。(取材自中國新聞周刊)

天津此輪本土新增病例和感染者7成5是中小學生，天津市衛健委指出，感染者主要涉及病例所在託管機構、學校學生及家長。有一名中國病毒學專家對此表憂心：相對成年人，Omicron 更易感染兒童。

中國新聞周刊報導，作為重要口岸城市，天津防控境外輸入的壓力不小。據天津市疾控中心公布的數據顯示，在後來新增的18名感染者中，有10名感染者與託管班有關聯，其中有4名兒童均為高莊子小學學生，2名兒童為辛莊中學學生，另外4名為家住辛莊鎮的託管班學生家長；另外8名是病例2的同班同學，均為鹹水沽第七小學學生。

可以看出，上述傳播鏈以託管機構為中心，已蔓延至至少3所學校，分別為鹹水沽第七小學、高莊子小學、辛莊中學。 「這一點非常值得擔憂，學校裡面很容易產生爆發性傳播。」有病毒學專家這樣指出。

不過，12歲以下兒童接種疫苗 的數據，目前並不清楚。據現有20名病例的流調信息來看，15名感染者均為不滿18歲的未成年人，其中有12名兒童不超過10歲，其餘3名分別為11歲、12歲、13歲。剩餘5名感染者中，除了病例1，還有4名均為孩子家屬，年齡在34-58歲之間。

病毒學家表示，就過去的新冠病毒的特點而言，一般感染兒童之後，症狀較輕，危險性不高。相較而言，Omicron變異株感染大量兒童後，引發的重症和住院率也比較高。「天津這次疫情 涉及多名兒童病例，更要格外注意。」

上述病毒學家還示警，「不少兒童可能還未接種過疫苗，一旦感染之後，就會傳播給父母，甚至家裡的老人，這就更加棘手了。」