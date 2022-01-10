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補教龍頭新東方因「雙減」裁6萬人求生 投入海外市場

記者陳政錄／北京11日電
新東方集團董事長俞敏洪，受「雙減」政策影響，財富大幅縮水。（新華社）
新東方集團董事長俞敏洪，受「雙減」政策影響，財富大幅縮水。（新華社）

受「教育雙減」政策重創，中國教培業龍頭「新東方」董事長俞敏洪透露，公司去年營收初估大減80%，並已資遣6萬人，未來將轉型朝向素質、素養、研學（研究性學習）、營地（例如夏令營）等教育領域，和加大投入大學生市場跟海外中文市場。

儘管全年財報尚未揭露，俞敏洪8日在個人微信公眾號上發文，談及2021年的工作總結和未來的轉型方向展望。

他在文中揭露，2021年新東方公司市值共下跌90%，員工辭退6萬人，營收減少80%，除此之外，退學費、員工辭退（資遣）、教學部門退租等現金支出近人民幣200億元（約31億美元）。在上述過程中，新東方決定全面停止K9（幼兒園至九年級）的線下和線上培訓。

但俞敏洪也透露，1月4日、5日，新東方總部已對各部門和各子公司進行工作述職，強調「過去的半年，在大家的努力下，新東方好不容易生存了下來，還保存了一點實力」。

展望未來，俞敏洪說，新東方將轉型素質、素養、研學、營地教育等，同時決定加大在大學生市場和海外中文市場的投入。

除此之外，以香港上市公司為主體的新東方在線，創立的東方甄選將轉型為農產品篩選與銷售的電商平台，為農民提供產品增值服務。

俞敏洪還透露，由新東方投資的新惟影業公司，去年參與拍攝了一部勵志電影，原型是大涼山地區的一個彝族少年籃球隊，「在勵志電影方面，未來新東方也許還會進一步的投入」。

去年7月24日，中國官媒新華社公告由中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」（簡稱雙減意見），堵死學科類培訓機構的資本運作之路。而在消息公告之前就有風聲傳出，導致新東方23日就在港股大跌逾四成，在美股也下跌約54%，另外好未來、高途等教育股也下跌70%、63%，合計蒸發近170億美元市值。

據新東方去年9月發布財報顯示，截至2021年5月31日的2021財年，新東方營收42.7億美元，年增19.5%，淨利潤2.3億美元，年減35%。另該財報顯示，截至2021年5月，新東方教師人數為約5.4萬人。

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