南大砸120萬買海外特刊慶生浪費？川大、蘇大都幹過

南京大學擬於2022年3月-4月在Nature雜誌刊登校慶特刊宣傳稿。（取材自知乎）

早前有媒體報導，南京大學擬預算 120萬人民幣（約18.7萬美元）在「Nature」雜誌刊校慶特刊一事，引發廣泛關注。不過近日查看南京大學官網，先前公布關於此項目的採購文件「南京大學2022年政府採購意向公開（第6批）」已經刪除。其實除南京大學外，中國多所高校都曾於校慶時，在Nature雜誌上發布周年校慶紀念專版。

南京大學擬於2022年3月-4月在Nature雜誌刊登校慶特刊宣傳稿，不少於12個版面，預算金額為120萬元。（取材自澎湃新聞）

極目新聞報導，南京大學日前公布採購文件，提到「擬於2022年3月-4月在Nature雜誌刊登校慶特刊宣傳稿，不少於12個版面」，預算金額為120萬元，預計訂購日期為2022年2月。南京大學將於5月20日迎來120周年校慶。該採購公告發布後，有網友羨慕名校有錢，也有網友質疑花大量經費做校慶宣傳是否值得。兩天後，這則採購文件已被刪除，校長辦公室工作人員稱並不清楚。

事實上，為迎接校慶，不少名校都曾在「Nature」上刊登校慶紀念專版。

四川大學在2016年9月迎來120周年校慶， Nature雜誌就以四川大學「雙一流」建設為主題，以18版篇幅介紹川大建設成果。2020年4月，蘇州大學也在120周年校慶之際，獲「Nature」特刊以「Thinking big to make a difference」為題，介紹該校辦學成就及科研成果。

廈門大學也曾與Nature合作推出「建校100周年」系列宣傳報導，並於2021年1月7日、1月21日、2月25日在Nature主刊上出版，特刊專題網站於2月26日正式上線。