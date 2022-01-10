湖北應城防疫期傳不招聘河南人 官方：近期不能來

8日，一份「應城市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部辦公室」的「督辦函」在網上引發熱議，原因是在這份「督辦函」的第一條就是「近期不要聘用河南 籍員工」。湖北應城市新冠病毒防控指揮部辦公室回應稱，未發過這樣的文件；當地一街道辦表示，還未收到「督辦函」，但河南人近期不能來。

中國商報網報導，這份發給市經信局、經開區以及各街道、鄉鎮的「督辦函」顯示：「當前，河南疫情 形勢複雜嚴峻，為嚴防輸入，請各行業主管部門、屬地鄉鎮從嚴從緊落實疫情防控各項措施。」

隨後，「督辦函」列出了六條防控措施：1.近期不要聘用河南籍員工；2.本地從業人員近期不要往返河南；3.不得接收河南境內貨物；4.組織開展企業員工大排查，重點排查往返河南的駕乘人員及員工；5.開展企業周邊賓館旅社排查工作，發現河南籍人員入住要查驗行程碼、登記基本信息，並迅速向屬地報告；6.重點企業名單：三棵樹公司、新都公司、久大公司、新希望公司、雙環科技、華能熱電、天黎物流園等。

中國商報法治周刊報導，這份「督辦函」在各社交平台引發熱議，不少網友認為此舉在公然進行地域歧視 。8日，中國商報法治周刊以一名普通河南人的身分撥通了「應城市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部辦公室」的電話，一名工作人員在請示領導後回應稱，經向指揮部領導確認，他們沒有出台過不招聘河南人的規定，也沒有出台過這樣的文件，但近期確實不希望中高風險地區的人到應城來。

據報導，對是否收到「不招聘河南人」的文件，督辦函中提到的長江埠辦事處工作人員稱，文件沒下，但估計企業不會招聘河南人，所以河南人不能過來。

公開資料顯示，應城市為湖北孝感市下轄縣級市，位於湖北省中部偏東，戶籍總人口64.62萬人。