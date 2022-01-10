我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇可入境了 澳洲法官裁定立刻釋放

金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

湖北應城防疫期傳不招聘河南人 官方：近期不能來

中國新聞組／北京10日電

8日，一份「應城市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部辦公室」的「督辦函」在網上引發熱議，原因是在這份「督辦函」的第一條就是「近期不要聘用河南籍員工」。湖北應城市新冠病毒防控指揮部辦公室回應稱，未發過這樣的文件；當地一街道辦表示，還未收到「督辦函」，但河南人近期不能來。

中國商報網報導，這份發給市經信局、經開區以及各街道、鄉鎮的「督辦函」顯示：「當前，河南疫情形勢複雜嚴峻，為嚴防輸入，請各行業主管部門、屬地鄉鎮從嚴從緊落實疫情防控各項措施。」

隨後，「督辦函」列出了六條防控措施：1.近期不要聘用河南籍員工；2.本地從業人員近期不要往返河南；3.不得接收河南境內貨物；4.組織開展企業員工大排查，重點排查往返河南的駕乘人員及員工；5.開展企業周邊賓館旅社排查工作，發現河南籍人員入住要查驗行程碼、登記基本信息，並迅速向屬地報告；6.重點企業名單：三棵樹公司、新都公司、久大公司、新希望公司、雙環科技、華能熱電、天黎物流園等。

中國商報法治周刊報導，這份「督辦函」在各社交平台引發熱議，不少網友認為此舉在公然進行地域歧視。8日，中國商報法治周刊以一名普通河南人的身分撥通了「應城市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部辦公室」的電話，一名工作人員在請示領導後回應稱，經向指揮部領導確認，他們沒有出台過不招聘河南人的規定，也沒有出台過這樣的文件，但近期確實不希望中高風險地區的人到應城來。

據報導，對是否收到「不招聘河南人」的文件，督辦函中提到的長江埠辦事處工作人員稱，文件沒下，但估計企業不會招聘河南人，所以河南人不能過來。

公開資料顯示，應城市為湖北孝感市下轄縣級市，位於湖北省中部偏東，戶籍總人口64.62萬人。

河南 疫情 歧視

上一則

港警搗雛妓淫窟 醫生嫖客被捕 救13歲雛妓

下一則

香港百人宴11港官未復職 港府令續在家隔離

延伸閱讀

中國新增本土97例確診 河南占60例、天津21例

中國新增本土97例確診 河南占60例、天津21例
布魯塞爾5千人反防疫抗議 82歲老奶奶也上街

布魯塞爾5千人反防疫抗議 82歲老奶奶也上街
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
台新增11本土個案 指揮中心：24日前維持二級警戒

台新增11本土個案 指揮中心：24日前維持二級警戒

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
圖為西安市的超市，在全市封城、全民禁足的狀態下，被政府徵用來分配「每日民生必需物資」。（新華社）

西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？

2022-01-03 01:36
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10
江蘇泰州一名20多歲的銀行普通職員，在300多天的時間裡，竟然交往了160多個女孩，消費高達300萬元。（取材自微博）

江蘇銀行男交往160女 300天花300萬

2022-01-02 11:05
圖為劉思齊2008年的照片。（中新社）

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

2022-01-07 23:26

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天