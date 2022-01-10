打臉西安？ 深圳孕婦急住院等核酸證明 官方速辦

一名深圳孕婦的丈夫在深圳市衛健委微信公眾號上求助後，僅六分鐘就收到回應並處理。（取材自澎湃新聞）

深圳近日有名孕婦因情況不穩定需要住院，但入院需要的核酸檢測 報告已過12小時都還未出，該名孕婦的丈夫在深圳市衛健委微信 公眾號上求助後，僅六分鐘深圳市衛健委微信公眾號就迅速回應「電話發我」，馬上處理了核酸檢測報告，也讓孕婦順利辦理了住院，與日前西安一孕婦因核酸檢測問題無法就診導致流產，形成了明顯對比。

一名深圳市民Prnliy 8日在「深圳衛健委」微信公眾號上留言求助，「昨晚9點在龍華中心醫院做的核酸，產婦等著住院要核酸證明才能入住，什麼時候能出結果啊？12小時了。能不能優先安排，因為真的挺急。」隨後，深圳市衛健委火速在留言區回覆：「電話發我。」

緊接著，經過深圳市衛健委、深圳市龍華區中心醫院、第三方檢測機構爭分奪秒地協調和安排，一個半小時後，該市民收到了後方上傳的核酸檢測報告，孕婦順利辦理了住院。

處理此事的深圳市衛健委宣教處處長王嶺表示，深圳市政府是服務型政府，簡單來說就是服務民眾。「當時我們沒有想那麼多，只想著盡快幫助市民解決問題就好。」

對於深圳市衛健委在疫情 期間的處理方式，網友們紛紛表示讚賞；還有網友嘲諷，「又打臉西安」、「西安醫院表示，這是啥，不知道，沒看見」。

西安一名孕婦1日晚間8點多在西安高新醫院，由於核酸問題無法入院，在門口等待期間該名孕婦大出血，最後八個月大的嬰兒不幸流產。