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生鮮外送平台「盒馬」雞蛋未洗被查 網轟當局：挑骨頭

記者羅印冲／北京10日電
西安盒馬被指控工作人員衣服混放等不符合規範的行為。圖為陝西西咸新區灃西新城一物流中心工作人員9日給無人配送車裝貨。(新華社)
西安盒馬被指控工作人員衣服混放等不符合規範的行為。圖為陝西西咸新區灃西新城一物流中心工作人員9日給無人配送車裝貨。(新華社)

陝西省西安市疫情才稍微趨緩，西安監管部門近日以環境混亂等理由，對生鮮外送平台盒馬的西安分公司立案調查。由於在西安封城期間，盒馬持續營業送菜，網友一致支持盒馬，痛批當局是在雞蛋裡挑骨頭，這場疫情成了照妖鏡，並呼籲當局「做點百姓看得起的事吧」。

西安市場監管局7日發布了8件在疫情期間的「典型違法違規案例」，其中，西安盒馬被指控在烘焙間的操作台上放有未經清洗的雞蛋、麵包與工作人員衣服混放等不符合規範的行為。

針對官方的調查，儘管盒馬於8日表示，「積極接受整改要求，已全面整改，同時會繼續做好員工日常食安操作規範執行」，但當局這項監查作為已掀起網友強烈反彈。

微信號「桃花潭李白」就發文指，西安盒馬是疫情期間西安所有零售企業唯一始終平價保障、想方設法為老百姓送菜的平台。此次西安疫情，盒馬為全力保障平價供應，臨時調集周邊貨源。為保供應，還急招了600個派送員。而它的價格呢，1.79元人民幣（約0.28美元）一斤（0.5公斤）蘋果，9.9元一份肉。成千上萬的西安網友，在底下留言，那是疫情期間，他們為數不多買得起菜的地方。

文章說，疫情期間，從來沒有看到一件事情，網上有那麼整齊的認知。那麼一邊倒的，對一個受罰的商家鳴不平。以前說，槍桿子裡出政權，今天盒馬這事，讓人覺得，「菜籃子裡出真知」，老百姓心裡有桿秤啊。

至於有人可能會說，雞蛋沒清潔，就不能處罰嗎？有貢獻就能豁免嗎？文章說，「搞什麼腦子呢」，操作台擺放混亂，雞蛋沒清洗，需要和哄抬物價牟取暴利的混在一起公布示眾嗎？當場口頭警告，不能解決嗎？看不到上千員工，幾天幾夜睡地板保供應嗎？就沒再大點的事，就沒別的問題商家可查了？

更糟的是，就在有關部門檢查後，西安盒馬很多服務停止了，而且，就在盒馬被罰的那條新聞出來後幾小時，評論區就被屏蔽了。文章指，起先是嘲諷和罵的評論都刪掉了，只留些普通人講述疫情期間怎麼依靠盒馬吃上平價菜的內容，「可能是有人臉太疼，沒幾個小時，整個評論區就屏蔽了」。

但文章也說，老百姓不是傻子，也不是金魚啊。他們是有記憶的，他們也是有道德直覺的，他們心裡有樸素的恩義。誰在困境中幫他們解決問題，他們念著好呢。

文章認為，這次西安疫情，成了照妖鏡。買菜難、健康碼崩潰、危重病人死於疫情次生災害，看新聞、寫文章，熱切討論，說到底，真正關心，想要問責的，不是某個部門或某個具體的人，是這些錯誤行為背後所暴露的決策機制、執行機制。它們哪裡出問題了，哪裡加碼了，哪裡又錯位了。這樣的討論，才是有價值和意義的。

文章最後說，就像高新醫院孕婦流產事件，保安說，他在盡他的職責；接診的護士說，醫院就是這麼規定的；醫院說，它聽上頭的。所有人都在盡責聽話，但每一個環節都搞起了官僚主義。命令是死命令，幹活的人，都以免責為優先。怎會不出事？我們真正需要看清的，是為何會這樣，而不是草草的處罰幾個醫生、護士收場。「只有知道災難是怎麼發生的，才能知道如何預防下一次。」

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