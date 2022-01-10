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疫情防控 天津排隊搶菜 有人只買到1袋紅薯

中國新聞組／北京10日電
市民大量採購蔬菜等物資塞滿車。(取材自瀟湘晨報)
市民大量採購蔬菜等物資塞滿車。(取材自瀟湘晨報)

天津9日全市範圍開展全員核酸檢測，不少市民前往生鮮市場、超市、菜市場，緊急採購生鮮、日用品等物資，部分店面門口出現市民排隊採購，有人只買到一袋紅薯。商務局表示，堅決保障供應。

來源：youtube

瀟湘晨報報導，有網友拍攝視頻顯示，市津南區多家生鮮店門口，市民們已經排起長隊，依次進入店內採購。從店內出來的市民，提著剛剛採購好的蔬菜、水果等物資，而在門店旁邊，擺放著多個裝生鮮的空籃子。一被封閉的小區內，居民在圍牆內排隊，通過圍牆欄杆間隙，向圍牆外的生鮮店老闆遞錢買菜。

有網友說：「今天菜市場太火爆了，9點30分買菜都買不到，11點多買了一袋紅薯回家，路上還有人問我在哪兒買的。」

「今天買菜的人比平時多一些，昨天下午人很多，大家主要購買蔬菜、水果、糧油。」位於津南區管控區的一家生鮮超市負責人說，「現在店裡的生鮮也不多了，估計最多能賣到明天，我們自己家也要留一點，現在我們這邊已經管控了，貨物進不來。」

義佳花園正位於封控區內，9日中午12時許，該小區的一家生鮮店負責人說，「按照疫情防控要求，我們店馬上要關門了，現在店裡面基本都賣空了，只剩下一點土豆，什麼時候開門還要聽統一安排。」

除了生鮮，日用品也受到市民們大量採購。

市津南區多家生鮮市場、超市，大型超市、生鮮門店負責人表示，目前生鮮、日用品等物資供應充足。

據人民網天津頻道報導，「其實市民沒必要囤購物資，我們已經辦到綠色通行證了，明天開始公司會給我們正常配貨」，津沽大街一位連鎖生鮮超市的負責人表示。

居民9日在天津一超市門口排隊買菜。(取材自瀟湘晨報)
居民9日在天津一超市門口排隊買菜。(取材自瀟湘晨報)

據天津市商務局消息，天津全市生活必需品市場供應充足，價格穩定，市民不必驚慌。目前，天津批發市場、超市蔬菜庫存量，由供應全市兩天水平提高至三至四天，米麵油存量由20天水平提高至30天，分別達1.5萬噸和9萬噸以上。正在持續加強華潤等4家連鎖超市、韓家墅等19家重點批發市場與天津市128家蔬菜應急保供基地、30家豬肉應急保供基地、45家雞蛋應急保供基地和北京、河北、山東、內蒙、山西等周邊省市貨源地對接，堅決保障天津市重要生活必需品市場供應充足穩定。

民眾搶購一空。(取材自瀟湘晨報)
民眾搶購一空。(取材自瀟湘晨報)

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